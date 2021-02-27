中國國民黨舉辦願景2030論壇「活不起的未來」邀柯文哲引爆藍白之爭，黨主席江啟臣不顧黨內意見分歧，就連台灣民眾黨黨主席柯文哲也不諱言表示黨內也是砲聲隆隆，藍營若以政黨合作掩蓋茶壺風暴，恐讓2022九合一選舉淪為反「杜瓦傑法則」。

法國政治學家杜瓦傑提出杜瓦傑法則(Duverger's law) ，指出相對多數選舉制度勢必產生兩黨體制，由於理性選民的「心理因素」導致單一當選的競爭之中，為了避免浪費選票便會策略投給勝率最高的候選人。江主席如今挾柯主席來清君側，恐讓黨內同志面對2022九合一選舉而人人自危。

當柯文哲以「第三勢力」組台灣民眾黨自立門戶，就已注定招安敵營與政治外遇的生存法則，回想2020民眾黨也曾擬組第三組總統候選人，網羅了最資深的立法院長王金平以及中華民國派的郭台銘，就在低迷勝率下無疾而終；如今江主席所領導的國民黨不顧第一大黨的在野優勢，引入民眾黨分配既有資源是想斷送江山 ? 政黨合作必須基於政治倫理，要能同時兼顧「個人聲譽」與「黨內路線」實屬不易，如何在個人、政黨、選民之間獲得平衡是門學問，但不該以合作之名進行黨同伐異，甚至讓執政黨坐收漁翁之利；若在合作初期兩黨都已缺乏共識，恐將重創深藍士氣又被白色力量的兩面手法拖垮民調，最終勢必又讓一黨獨大的民進黨依循「杜瓦傑法則」再下一城。

江主席在「藍白競合」的政治賽局必須正視「杜瓦傑法則」，身為主帥理應安內攘外，若是影響內部士氣還要分配資源，恐讓「藍白合」的起手式注定淪為兩敗俱輸的悲慘結局。

（作者為新聞研究所博士班學生）