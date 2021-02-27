西濱快速公路近日發生大規模連環車禍，車禍現場從第一輛車到最後一輛車總長距離150公尺，造成2死、8傷，計20部大小車輛追撞車禍。交通部長林佳龍迅速拍板西濱增設能見度儀（濃霧偵測器）等6項改善計畫。西濱全線將比照國道規模，與氣象局合作設置16處能見度儀（濃霧偵測器），1個月內借用高公局備品先行完成施作雲林四湖路段及嘉義東石路段2處能見度儀，8個月內完成彰化至台南路段6處能見度儀，1年內完成全線16處。

政府興建西濱公路興建過程波折不斷，耗了近30年好不容易才全線通車，因為這條準高速公路卻沒有真正高速公路的國道安全設計與規畫；且政府於興建完成後即大力鼓勵開車人上路，除可以有效舒緩高速公路擁塞之苦，且行銷宣傳沿途風景漂亮又可以省通行費等誘因，因此乃逐漸吸引民眾上路使用。

據報，當日車禍濃霧之能見度僅5-10公尺，而西濱其行車速限規定在高架路段速限80—90公里/小時，平面路段70—80公里/小時；如此速度對照能見度，任何人於當時情況上路豈有能力預防而不免於肇事之可能？尤其對於後面追撞之車，更是至為不幸與無辜。

目前高速公路全線有16個濃霧偵測儀，而西濱卻僅有1處明顯不足，此恐涉及專業上之嚴重疏失。交通部當下即明快提出對策及解決方案，亡羊補牢固可以平息部分民怨，但對於那些已受傷亡的民眾、家庭如何作出合理解釋及交代？

政府在規畫設計過程中恐涉及疏失。依據國家賠償法第3條第1、2項規定:「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。前項設施委託民間團體或個人管理時，因管理欠缺致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」

在媒體輿論監督下，政府第一時間都會積極提出有效對策，但事過境遷後卻乏於問津。對於西濱公路之禍死亡或傷者，主管機關何妨代受難家屬提出國家賠償？且對於濃霧易肇事路段增設廣播等及時提醒民眾注意。本事件為社會重大矚目之事件，亦為國家重大建設之疏失，政府服務民眾及應變能力更應不斷革新；建立合理賠償或必要之行政補償制度，彰顯政府解決解問題之誠意與機制。（作者為世新大學法律系兼任副教授）