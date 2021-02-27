媒體報導由日本、中國大陸、台灣、南韓、加拿大、俄羅斯、美國、萬那杜等8個國家和地區組成的北太平洋漁業委員會（NPFC）年度會議於日前閉幕，針對這些年秋刀魚資源已呈現過漁狀態（最近3年的平均資源量，已降到可持續捕撈量的七成左右），魚體型變小（往常以每尾150-180克為主，今年大多為130克左右），與會國達成協議從2021年開始 NPFC管轄的公海秋刀魚捕撈上限調降為33萬公噸，各方就現行捕撈數量上限降低40％。

其中台灣、中國等在公海捕撈的漁獲配額由目前的33萬公噸降為19萬8000公噸；日本與俄羅斯專屬海域（EEZ）漁獲配額降為13萬5750噸（目前是22萬6250噸），希望能確保秋刀魚資源的健康及永續利用。面對配額縮減，台灣政府除了調整捕撈船隊噸數外，可以透過加工、運輸技術及設施之提升，來提高台灣秋刀魚品質及鮮度，增加漁民的收益。

秋刀魚為日本傳統平民美食，近年來飽受產量下滑價格上漲之苦，2020年日本全國的秋刀魚捕獲量降至2萬9566噸（不及全盛時期的十分之一），不僅整個產業鏈面臨經營困境，消費者更是抱怨連連，給予政府極大壓力。

秋刀魚屬是冷水洄游魚類，日本政府認為秋刀魚洄游到主要漁業水域即近海專屬經濟區之前，中國大陸和台灣以先進的漁具在公海大肆捕撈，是導致「秋刀魚荒」的主要原因（註：氣候變遷、水溫上升、洋流改變等都是可能的原因），因此提議降低公海的捕撈上限。

台灣秋刀魚捕獲量曾躍居世界第一，以外銷為主，然而根據台灣官方漁統計資料顯示，台灣秋刀魚捕獲量也從2018年的18萬公噸節節下跌至去（2020）年約僅5.5萬公噸出口，以冷凍外銷出口為主，出口量達46136公噸，主要集中在南韓（23431公噸）及中國大陸（10666公噸）市場，平均每公斤的價格僅1.35美元。對此台灣漁政主管機關應提出具體因應對策並積極進行漁業結構調整（台灣以遠洋漁業為主體），來回應國際漁業趨勢的轉變，降低對漁民生計的衝擊。

台灣不僅秋刀漁業受影響，沿近海漁業由於濫捕、非法電毒魚、過漁、汙染、大陸漁船越界捕魚、重要棲地生態環境被破壞等影響，政府雖實施人工魚礁投放、魚苗放流、劃定漁業資源保育區等，但漁獲量仍大幅減少僅剩18萬公噸。為此海洋保育團體呼籲政府應儘快通過《海洋保育法》並將海洋保護區從既有的8.16%，於2030年提升至30%。考量漁民生計及資源永續利用，除了消極保護外，政府更應該鼓勵「綠色生態漁業」，積極推動魚類增值及海洋牧場來復育沿近海魚類資源。

漁業資源衰退不只秋刀魚，近年來全球魷魚、鯷魚、鱈魚、鮪魚等產量都出現下滑的趨勢，根據聯合國報告指出，全球32%的魚類資源已因過度捕撈走向枯竭。為追求魚類資源的永續，人類針對漁業的利用已經由開發轉為管理（實施責任制漁業），陸續成立國際漁業管理組織，許多海域的允許捕撈配額，都將重新檢討修正，多數會採取縮減配額方式，勢將影響現有於當地從事捕撈漁業的國家，也導致全球漁業資源競爭及衝突日趨白熱化，身為三大洋公海之主要捕魚國家，台灣政府應提早未雨綢繆，想靠施小惠恐無法消除民怨！（作者為農漁經學者）