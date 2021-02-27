立委吳思瑤力挺吃台灣鳳梨。(取自吳思瑤臉書)

大陸海關總署公告自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，在台投下一枚震撼彈。台灣鳳梨12.5%是出口，9成以上賣給大陸；鳳梨遭封殺，直接影響農民收入，無庸置疑，藍綠政治人物都在第一時間力挺果農，甚至出面譴責。但問題是，上自蔡總統、副總統，下至執政黨立委、綠營縣市長，都不約而同接連喊出「吃鳳梨、挺農民」的口號，每個人面對衝擊的方法就是要民眾多吃鳳梨，難道兩岸的重大議題，就只剩下民粹訴求的直覺式反應？

外交部長吳釗燮還仿效之前綠營炒作澳洲「自由紅酒」的前例，呼籲各界支持台灣的「自由鳳梨」。之前中國大陸為報復澳洲，對澳洲葡萄酒、牛肉、大麥等產品施加障礙，也沒見到因為綠營賣力呼籲超買而能解決，充其量就是用來做大內宣、反中訴求的素材罷了，如今是需要執政團隊解決問題的時刻，居然還拿這種大內宣來搪塞？

其實大陸禁令出自政治考量，存心要給蔡政府難看，這令人意外嗎？堅持捍衛川普政府反中路線、始終衝在第一線的民進黨，難道沒想到中國大陸的報復措施隨時可能發生？是不在乎？還是渾然不知？政府的提前布局到底在哪裡？執政團隊近來常以去年經濟成長為傲，但去年台灣經濟成長之所以能有亮麗表現，主要倚賴對大陸出口。台灣2020年對陸出口總額更已高達1500億美元。

出口集中度過高就存在高風險，加上仇中情緒發酵引發的衝突，中國大陸採取報復性措施並不讓人意外。反而真正問題在於，除了鳳梨之外，還有芒果、芭樂等其他4到5類出口集中的農產，甚至還有其他的出口貿易，是否也會面臨相類似風險？政府到底做好準備了嗎？

「中國不買，我們賣向全世界」，說來很好聽；但民進黨批馬英九、批韓國瑜傾中、經貿依賴中國大陸也不是一天兩天的事，ECFA與農漁產品早收清單更曾被形容成「糖衣毒藥」。幾年過去了，民進黨上台後卻叫罵依舊，除了撒錢補助農民，又有任何具體辦法嗎？陳吉仲說大陸此舉「完全不符合國際貿易規範」，政府又能透過什麼機制去談國際規範？尤其對照民進黨之前大談「中國需要台灣」說，否認台灣依賴加深，如此對國際經貿情勢的預判，更讓人不敢苟同。

綜言之，檢出有害生物蟲害只是大陸運用遊戲規則出招的起手式罷了，兩岸關係至今仍冰凍三尺，所謂春暖花開只是好聽的話；封殺鳳梨，更顯示大陸當局不會為了所謂的統戰，而不敢收回先前已然出台的讓利措施。

其實，蔡政府如果超前部署，早該料到大陸會出手。面對問題，政府布局到底在哪裡？畢竟國際大環境已然改變，美國當前已無需台灣再作馬前卒，新南向沒有具體成效，和對岸又沒有良性溝通、化解爭議的平台與氛圍，只能坐看對岸出招。只怕真正的危機與衝擊還在後頭，這些問題，不是靠發發哏圖洗腦民眾就能解決。

（作者為國會助理）