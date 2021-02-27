新任陸委會主委邱太三於23日交接典禮致詞時，對兩岸關係抱持「春暖花開」的期待，強調政府與陸委會對中國從來都沒有惡意，所推動的工作也都是能夠增進兩岸正向交流，只要北京當局有心化解對立，台灣願意在對等尊嚴的原則下進行有意義的對話。

雖然邱太三強調民進黨政府對大陸沒有惡意，期待兩岸春暖花開，但是大陸海關總署26日卻透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，通知台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入。此項禁令一出，頓使台灣鳳梨果農由春暖花開跌入秋風蕭瑟之中。

總統府表示，台灣鳳梨銷往大陸的檢驗合格率高達99.79%，因此大陸此項做法絕非善意的行為。總統蔡英文在臉書發文譴責，認為這件事顯然非正常的貿易考量。農委會主委陳吉仲則在記者會激動回應：「無法接受」。然而國人不禁要問，既然民進黨政府宣稱對大陸沒有惡意，大陸為何要對台灣展現惡意呢？

蔡總統執政以來，除了否認九二共識，也縱容獨派勢力進行一系列「去中國化」作為。2019年香港爆發「反送中運動」，民進黨政府暗中支持香港反中勢力，並藉機炒作「仇中反中」情緒。去年新冠肺炎疫情爆發，民進黨政府不斷羞辱大陸，並採取歧視性作為，禁止陸配及「小明」回台。行政院長蘇貞昌甚至到現在都還在喊「武漢肺炎」不願改口。這些作為，能夠說是民進黨政府對大陸沒有惡意嗎？

為了協助台灣鳳梨果農度過難關，蔡總統號召全民一起吃鳳梨，行政院長蘇貞昌要消費者用新台幣愛護農民，農委會也呼籲大家「全民挺農業，吃鳳梨挺台灣」。

台灣全民吃鳳梨不是問題，畢竟2020年外銷大陸的鳳梨只有4.2萬公噸。但是吃完鳳梨，台灣人民還會被迫吃食其他水果嗎？事實上，台灣農產品不只鳳梨，包括柳橙、葡萄柚、檳榔、釋迦、蓮霧等五大農產品輸往大陸都占出口比率達9成以上。因此民進黨立委張宏陸表示，大陸禁鳳梨就是一個政治動作，故意在即將採收的時間發布，其實就是給台灣一個警告說「我以後會這樣」。

除了農產品，台灣外貿依賴大陸的程度也逐年升高。雖然民進黨政府批評馬政府把台灣鎖進中國，但是台灣去年對大陸貿易出口占比高達43.8%，遠超過馬英九執政時期的39%到40%。面對國人的質疑，民進黨發言人竟然硬拗說這代表中國需要台灣。

大陸禁止台灣鳳梨銷往大陸，可說是民進黨政府狂打反中牌並不斷激怒大陸的後果。現在台灣全民吃鳳梨，吃完鳳梨然後呢？蔡總統把兩岸關係弄僵，禍及台灣人民。事到如今，蔡總統要不要好好想想，到底是台灣需要中國，還是中國需要台灣呢？（作者為自由撰稿人）