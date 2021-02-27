鑑於中共戰力快速膨脹而兩岸持續嚴重對立，台灣朝野都該認真探究台海爆發戰爭的可能性。研究戰爭，才會重視和平。瞭解戰爭的殘酷，才會知道和平的珍貴。知道戰爭可能爆發，才會全力維護和平。

這幾年，朝鮮半島、釣魚台海域、台海、南海以及中印邊界，被認為是亞洲最可能爆發大規模戰爭的地方。

韓鮮半島的危機在於金正恩希望藉著不斷測試核彈和導彈，以建立足以嚇阻美國的核武部隊。隨著平壤不再進行「兩彈」測試，美國也已默認北韓的核武國地位，朝鮮半島變得出奇平靜，嗅不到戰爭的氣息。此外，2020年6月15日，中共和印度兩國軍隊的確在加勒萬河谷爆發小規模但極激烈的衡突，雙方互有傷亡。兩國隨即在邊境各自大幅增加人員和裝備的部署，戰爭似將一觸即發。然而，北京和新德里最近已達成協議，彼此將從對峙最激烈的班公湖撤軍，中印戰爭的危機也已暫時解除。

至於中日釣魚台主權之爭，雖然是多年來雙方爭執爭執的主因，但彼此並無意為此兵戎相見。美國和日本訂有「安保條約」，2010年9月23日，美國國務卿希拉蕊表示釣魚台是日本管理下的土地，適用於該盟約。因此，儘管中共海警船持續在釣魚台海域「巡邏」，其軍機也偶而在該一海域出現，但北京為了避免和美國作戰，並不願意在此海域和日本發生武力衝突。相對地，或許因為中共擁有核武，也可能因為中國大陸市場龐大，日本迄今未對進入釣魚台海域的中共公務船採取強硬作為。另一方面，雖然中共和美國軍機和軍艦頻頻在南海互別苗頭，但雙方為了避免再度發生2001年兩國軍機在南海的相撞事故，彼此都謹守空中和海上相遇的規則，不致於再度擦碰。

總之，就戰爭爆發的可能性而言，釣魚台海域和南海「看似有驚卻險」。

相較之下，台灣海峽才是一個充滿戰爭風險的地方。在中共領導人心中，兩岸的對峙乃是一場尚未結束的內戰，在澳門和香港陸續「回歸」之後，台灣成為另一必須收回的「領土」。多年來，中共不斷編列巨額國防預算以追求軍事現代化，相信不僅為提升它在區域和國際政治舞台的影響力，更為奪取台澎金馬作準備。

北京顯然不認為美軍會貿然投入台海戰爭。美國和中華民國並無外交關係，更無盟約。從中共的關點看來，《台灣關係法》只保證美國會持續提供防衛性武器給台灣，並未承諾美國會派兵協助國軍作戰。北京似乎也不認為美國敢打破多年來強權政治的默契─兩個核武國家絕對不在戰場交手以免引發核子大戰。此外，柯林頓政府在1995-96台海飛彈危機期間，曾派遣兩個航母戰鬥群進入台灣附近海域，迫使江澤民匆匆結束飛彈試射。25年來，中共一面研製航母，一面生產出能摧毀敵人航母的彈道飛彈，目的就是一旦兩岸開戰，中共航母尤其號稱航母殺手的東風26B和東風21D導彈，能逼迫美軍遠離台海周遭，尤其狹窄的台灣海峽。

民進黨5年多前再度執政後，北京對台灣日益不滿，不僅在外交上全力封殺中華民國，軍事上更不斷壓迫台灣。2016年底，中共軍機開始對台灣實施「繞島巡航」。尤值注意地，2019年3月31日，中共兩架殲-11戰鬥機飛越台海中線，進入台灣西南空域。次年9月18日上午，中共軍機12架次，又分三梯次穿越台海中線5至10浬，中共軍艦當時也穿越台海中線，此為1999年兩國論事件以來所罕見。此外，單單2020年，出現在台灣西南方空域的中共各型軍機便多達380架次，2021年1月1日迄2月23日為止，兩個月不到卻已高達121架次。

為了監控和驅趕進入我方防空識別區的中共戰機，國防部在2020年10月5日公布，該年度已派遣「空中戰巡」共4132架次，空軍已耗費升空成本41億台幣。這麼多的中共戰逼近我方空域，不僅大幅消耗我方空軍的預算，更增加我方飛行員和地勤人員精神和肉體上的負荷，有效削弱我方空軍的戰力。如果說，中共已開始執行它的對台作戰計畫，並不為過！

此外，中共機艦不斷在台灣附近海域和空域出現，迫使台灣派出機艦因應，既加深了彼此的敵意，也添加了雙方擦槍走火的可能性。

蔡英文和習近平恰似獨木橋上相遇的兩隻山羊，誰都不願在「九二共識」上讓步。北京顯然認為它若放棄以承認「九二共識」作為兩岸和解的必要條件，等同於向台獨投降，疆獨和藏獨更將受鼓舞。相對地，蔡英文政府必然認為它若承認「九二共識」，則象徵著民進黨放棄台獨，這會使民進黨失去一個每逢選舉可以操弄的重要議題。

兩岸關係如今有如嚴冬，就算邱太三有意促成兩岸融冰，但正如亞里斯多德所言：「一隻燕子帶不來夏天」。這兩天，邱太三主委和中共國台辦發言人馬曉光透過記者會進行了「空中對話」，雙方還是繞著「九二共識」打轉，彼此針鋒相對，亳無妥協的跡象。看來兩岸春暖花開的日子依然遙遙無期，我們或許應該開始正視台海爆發武力衝突的可能性。

（作者為國家政策研究基金會國安組召集人）