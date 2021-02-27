新官上任的邱太三躊躇滿志，信誓旦旦疫情後兩岸交流勢必要恢復，熱切期待未來春暖花開。然而，冰凍三尺非一日之寒。對岸的回應耐人尋味：春暖花開需要東風雨露，後者正是民進黨棄之如敝履的「九二共識」。看來，皮球又回到了台灣的半場。春暖花開雖可望而不可即，但蔡政府若真心改善兩岸關係，至少可以驅散些寒意，比如盡快約束蘇貞昌與陳時中的反中言論。

「武漢肺炎是一開始發現疾病時約定俗成的名稱，並非歧視，請勿過度渲染。」這是行政院秘書長李孟諺在接受採訪時為「老闆」所作的辯解，簡直欲蓋彌彰。首先，一些媒體確實早在疫情爆發之初就稱呼「武漢肺炎」，但隨後世衛組織明確了COVID-19（新冠肺炎）的正式命名，並三令五申疾病的命名不應涉及地理位置、動物、個人或群體的名稱。因此「約定俗成」一說並不成立。

其次，邏輯上歧視與否不是「歧視者」單方面說了算的，必須考量「被歧視者」的切身感受。「武漢肺炎」、「中國病毒」在輿論場上根本不是中性辭彙，而是射向大陸的毒箭。川普政府據此向中國興師問罪，蘇貞昌也曾多次指責大陸是疫情的罪魁禍首，北京早就忍無可忍。尤其在拜登下令禁用上述汙名化稱謂，甚至蔡英文都改口「疫情」後，蘇貞昌仍然我行我素，言必稱「武漢肺炎」。面對輿論的批評，蘇貞昌又敢做不敢當，一方面企圖以「武漢肺炎」取悅深綠選民，另一方面拒絕「反中」的罵名。有人說蘇貞昌是現階段兩岸關係的最大阻力，此言得之。

相比政壇「老油條」蘇貞昌，在普遍政治掛帥的民進黨當局中，牙醫出身、以專業理性形象示人的陳時中曾經堪稱一股清流。台灣防疫有成更令這位總指揮一夜成名，人氣居高不下，被擁躉親切地稱為「阿中部長」。然而，好景不長，陳時中很快暴露出他「又綠又專」甚至「綠而不專」的一面。除了去年對「武漢肺炎」照單全收、對「小明們」橫眉冷對外，最近陳時中又在疫苗問題上頻頻對大陸發難。

據大陸外交部披露，中方目前已經或正在向53個國家提供疫苗援助，向27個國家出口疫苗，其中包括歐盟成員國匈牙利。印尼、土耳其、秘魯、智利等國總統還帶頭接種大陸疫苗。現有證據表明，大陸疫苗的安全性與有效性至少不輸給歐美疫苗。陳時中當然可以不採購大陸疫苗，但也不必崇洋媚外，抹黑對岸。

至於大陸阻擾台灣獲取BNT疫苗，真相其實是陳時中無視商業規則，企圖繞開大陸的代理商直接向原廠求購，當然會碰壁。不僅如此，陳時中還不小心說漏嘴之所以拒絕代理商不是為了節省成本，而是不能接受台灣被列入「大中華區」。防疫還不忘「台獨」，令人無語。更令人瞠目結舌的是，越來越多的媒體爆料顯示，「阿中部長」恐怕還有更多派系政治和商業利益上的難言之隱，於是攻擊對岸就成了轉移視線的不二之選。結果就是全球開始大規模接種疫苗，號稱超前部署的台灣卻一劑難求。

總之，兩岸關係要春暖花開，大家都要存好心，說好話，辦好事。否則就算邱太三說得天花亂墜，蘇貞昌和陳時中管不住自己的嘴，還是沒用的。