稍早，有民進黨立委喜出望外地說，韓國人羨慕台灣的防疫措施。如今，南韓在接種疫苗上比台灣快了一步，自26日起首次在全國各地衛生所施打AZ，緊接著27日注射輝瑞疫苗。南韓總統文在寅親至首爾衛生所參觀，並且與民眾和醫護人員聊天，笑口常開。

可惜，應該舉國歡騰的事卻批評多於讚美，讓文在寅政府苦不堪言。首先，韓國人提出質疑，進入世界經濟規模前10名的政府為何取得疫苗落後其他國家。全世界已有103個國家搶先施打疫苗，南韓僅排在第104名順位不說，連東南亞和非洲國家都不如，甚至在OECD37個會員國中排行最末。簡直丟臉。

疫苗成了執政「民主黨」與反對黨「國民之力」的政治口水戰。民主黨認為，國民之力製作恐怖，讓醫護人員拒絕優先接受施打疫苗，尤其對AZ的效果存疑。反對黨則提出，既然民眾有疑慮，就請文在寅總統率先注射，做人民的榜樣。

南韓有餘力，與北韓分享疫苗。日前，國務總理丁世均和統一部長不約而同地公開喊話，倘北韓要求，南韓隨時準備提供北韓疫苗。台灣不僅至今進口疫苗遙遙無期，甚至在兩岸疫苗合作方面採取封鎖作為。

有趣的是，防疫成了文在寅的選舉「防彈衣」。已有1400餘個市民團體申請3月1日在光化門廣場舉辦反政府示威活動，卻被首爾地方警察廳以「禁止5人以上聚集」為由統統拒絕。疫情是文在寅的自然安全防護牆。

不僅如此，疫情還幫文在寅選舉加分。去年4月15日國會議員選舉前，第一次發放「災難救濟金」，讓執政黨大勝，文在寅吃過甜頭。4月7日舉行的首爾、釜山市長補選，文在寅更可以「明目張膽」地發放第4次救濟金，另追加「慰勞金」紅包。反對黨眼睜著看文在寅公開「賄選」，但無法阻攔。

文在寅為了選舉不擇手段與方法。26日率領黨政青重要幹部20餘人，浩浩蕩蕩跑去釜山外海加上德島新建國際機場預定地巡視，當場痛斥國土部部長不要堅持己見，應大力支持釜山市和市民。立即遭到反對黨「國民之力」的批評，文在寅不守選舉中立規定，大剌剌地為執政黨市長候選人拉票。

問題是，文在寅完全漠視國土部官員所作新建機場的調查報告，明確指出不宜建造機場的7大項缺失與理由，只考慮選票。有了這份報告，萬一政黨輪替，這些基層公務員就不怕坐牢，將來應接受法律制裁的人是文在寅和高官。官員為保護自身從忠犬變聰明了。

其實，文在寅執政末年的漏水現象四處顯現。執政黨國會議員爽直地說，文在寅任期只剩1年，國會議員的任期還有3年。暗示，今後不必聽從文在寅行事。尤其，剛剛落幕的青瓦台民情首席秘書申賢秀辭職案，一方面說明幕僚對文在寅不滿抗議，另一方面象徵文在寅的「令」不再發揮威力。

目前來看，文在寅的疫苗可能會爭取一些選票，但真正解救文在寅困境的「救星」，恐怕只有習近平和金正恩2人。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）