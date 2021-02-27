大陸禁止台灣鳳梨進口已然掀起風暴，這廂還說著「兩岸春暖花開」，那廂卻丟下一顆警示彈就地炸開，不但沒有盼來東風雨露，吹來的卻是疾風勁雨。這顆警示彈雖然只打到了一部分農民，威力還不致傷筋動骨，但是朝野應該正視這顆警示彈背後的震撼彈。

兩岸關係在過去4年來一直處在緊張狀態，尤其美國大選前的「十月驚奇」，兩岸幾乎已經到了戰爭邊緣，儘管川普落選之後，台海緊張似乎得到喘息的契機，蔡政府於是做了一些國安人事調整，也發表了類似「善意」的談話。就在各方紛紛提出對話建言、期待東風雨露之際，大陸突然丟下一顆鳳梨警示彈，蔡政府實在應該仔細探究箇中原委。

然而，民進黨從上到下卻還大聲嚷嚷被打壓，也不想想蔡政府禁華為、禁無人機、禁淘寶、禁愛奇異、禁童書…，以及防疫期間的禁大陸口罩、禁小明回家、禁大陸檢測試劑、禁大陸疫苗，到現在還大聲嚷著「武漢肺炎」，到底是誰打壓誰、誰歧視誰？更有綠委痛批大陸欺人太甚，說要向WTO申訴，「懲罰大陸違反公平貿易的惡劣行徑」。然而，台灣對大陸貿易順差達2000億美元，是誰該去申訴誰違反公平貿易行徑？

兩岸的問題現在的確到了一個拐點，大陸武統聲浪不減，敵視台灣的民氣不下，國際氛圍也逼著蔡政府要改弦更張，不展開兩岸對話，根本走不出去。但民進黨從上到下「死鴨子硬嘴巴」，完全無視於內外情勢的緊繃，還高喊要「走出去，放眼全世界」。如此無知，接下來可能就是芒果、蓮霧等水果禁止進口，以及不可預知的另外一波震撼彈群。