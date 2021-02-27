行政院上周五召開記者會，蘇貞昌院長於會中強調，政府興建第三天然氣接收站（三接），主要希望早日停止燃煤發電，並透過以氣代煤的方式減少碳排，是「非常不得已的抉擇」。然而，檢視政府現行的能源政策，蘇院長的「非常不得已」應該是非核家園神主牌逼出來的，減少碳排恐非其主要考量。

於此同時，經濟部抬出「台積電用電不可少」作為擋箭牌；台電則立馬出面表示三接無法準時完工，未來恐缺電。平心而論，三接若能順利營運，確實有助於停止目前的「中氣北送」，在地即可提供桃園大潭燃氣電廠所需的天然氣，除了現有的6部機組，未來新增的3部機組也一併受惠。

然而，就在國際社會競相以2050年淨零碳排，作為抑制全球氣候危機的策略之際，當今政府無視世界潮流仍執意廢止無碳核電，連帶使得蘇院長這番「減碳護三接」的說詞，絲毫不具說服力。另一方面，蔡政府始終主張非核家園的供電穩定、備用容量充足、絕不缺電，使得主管電力調度且心知肚明的台電一直有苦難言，在先前中火增氣不減煤爭議中拋出備用容量恐不足之後，這回為了挽救三接得以一吐悶氣，直接大聲說出未來會有缺電之虞。

台電專業發言的可信度遠高於蘇院長的打高空言論，個人寧可信其有，但這也反映出先前內宣不斷的供電備用容量充足其實是膨風，因此三接非蓋不可。不過，台電強勢發聲的同時，似乎應有未盡之言，那就是氣電比例過高，但安全存量天數偏低，對於缺乏自產資源的我國而言，將不利於國家能源安全的維護。

事實上，北部地區自發電力不足的情形已有多年，在核一廠兩部機組近年陸續停止運轉後，缺電問題益形嚴重。整理過去幾年的數據可以發現，只要夏季用電高峰一到，北部地區尖峰負載便高占全台用電的39%，自身供電能力卻只有34%，以去夏3802萬瓩的瞬時尖峰用電估計，不足電量高達190萬瓩，導致南電與中電北送變成不得不為的救急措施。大潭電廠現有6部機組的裝置容量為438.4萬瓩，3部新增機組預計於2022至2024年間逐一上線，裝置容量合計為237.6萬瓩，乍看之下似乎有助於緩解北部缺電。

只不過，裝置容量近100萬瓩的核二廠1號機即將於今年6月上旬停止運轉，具有相同裝置容量的2號機也要在2023年3月停轉，屆時即使大潭3部燃氣機組都順利商轉，北部缺電問題依舊未解。

既可不缺電又能兼顧能源安全的解方其實近在眼前，只要政府放下非核家園神主牌，讓現有核電延役加上核四重啟，總裝置容量高達784.4萬瓩的供電能力，不僅可使北部缺電問題迎刃而解，老舊燃煤機組也不須除役不拆除。屆時，碳排得以確減、國家能源安全得以維護、蔡英文總統藻礁永存的承諾得以兌現，蘇院長就可以不必「非常不得已」地強蓋三接了。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）