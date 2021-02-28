揮別2020，屏東縣政府文化處邀請民眾來屏東走跳勝利星村V.I.P ZONE，感受充滿年味的眷村美食，以及風格異趣的文創選物，在牛年新春重溫懷舊味蕾、體驗眷村韻味，開運牛轉乾坤。

老樹、巷弄及窗花，滿滿眷村元素，讓屏東市勝利星村沉浸在竹籬笆的懷舊氛圍中，近年來修繕眷舍邀請商家進駐，每逢假日總會出現不少民眾，在享受美食、甜點之後，恣意走逛縱貫巷弄、感受眷村微風，悠閒體會南國慢時光。

屏縣府文化處結合園區商家舉辦第一屆「勝利星村、浪漫有春」活動，將於2月6號揭開序幕，由花藝鬼才吳尚洋與時尚新銳黃偉豪跨界合作，創作大型花藝裝置「解構窗花」及「心繫勝利」2大花藝裝置，在充滿歷史感的場域，演繹最浪漫的春節花藝盛典，搭配各地花藝師花藝作品，爭奇鬥艷，在園區巷弄內盡情綻放。

屏東縣長潘孟安表示，勝利星村創意生活園區將從2021年開始邁入新的階段，從文創藝品到各色美食，年節期間各店家將會用不同的樣貌，歡迎每位遊客到來，除來欣賞浪漫的花藝裝置外，一起在充滿浪漫氛圍的日式眷舍群中，度過溫馨過年、浪漫情人節以及歡樂元宵節。