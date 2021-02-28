中共總書記習近平在大陸全國脫貧攻堅總結表彰大會上，特別向積極參與和支持脫貧攻堅的各國政府、國際組織、國際友人、和海內外各地同胞表達謝忱，其中竟然包括「台灣同胞」。在兩岸關係陷入僵局的今天，許多人聽了，都覺得很意外。

事實上，從大陸改革開放以來，台商到大陸投資，確實對大陸的脫貧攻堅作出了極大的貢獻。這件事，倒讓我想到一個緩解兩岸緊張的點子：多年來，我一直提倡：以科學哲學作為基礎，建構「含攝文化的理論」，研究中華文化傳統。從2019年美、中文明對抗以來，國際學術界又掀起一片研究中國文化的熱潮。

不久前，美國心理學會「本土心理學推廣群組」在其網路平台上討論有關「風水」的議題時，加拿大貴湖大學敎授Hans Bakker貼出他的一篇論文，題為「傳統與現代科層體制中的順服與民主：韋伯理想型模式的精煉」。我批評德國社會學大師韋伯的名著「中國的宗教：儒教與道教」犯了歐洲中心主義的偏誤，引起兩人之間的激辯。我提出三點說明：

第一，韋伯在作基督新教和天主教之間的「文化內」比較時，他用的方法並沒有問題；但是他在作基督新教和儒教的「文化間」比較時，卻是以基督新教作為參照，來檢視儒教，犯了「歐洲中心主義的偏誤」。因為儒教和道教源生自「易經」，西方近代文化衍生自基督宗教和希臘神話，兩種文化系統截然不同，不能這樣比較。

第二，韋伯在研究「中國的宗教」時，沒有嚴格區分「文化系統」和「社會文化的交互作用」，犯了「混接的謬誤」。以英國社會學家Archer（1996）主張的「分析二元論」來看，前者是儒家的「文化型態學」，後者則是其「文化衍生學」。

第三，唯有先了解儒家的文化系統，我們才能了解宋明時期為什麼會衍生出「新儒家」，後者其實是儒家、佛教、和道家的整合。

當我提出這三點之後，Bakker不再囘應了。我立即表示：我將提出一篇論文「儒家文化系統及其衍生：破解韋伯的迷陣」，供大家討論。

台灣是中華文化現代化最好的實驗室。相對於文化大革命之後的大陸而言，不管是學習西方的科學哲學，或是中華文化傳統，台灣都有比較好的條件。海歸派把美國的社會科學理論移植到大陸，學術界已經普遍陷入「本體論的焦慮」和「知識論的困惑」，而難以自拔。

中共在「脫貧攻堅」有成之後，今天大陸同胞面臨的其實是「文化貧困」的問題。尤其是在美國關閉掉「孔子學院」之後，許多國際學生都紛紛到台灣來學習中國語文和中華文化。如果我們的大學能夠有見於此，順勢推出「文化中國推廣計劃」，既能吸引國際學生來台學習，又能幫助大陸在文化上脫貧，一舉兩得，何樂不為？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）