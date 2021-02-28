搶救大潭藻礁公投連署在網路發酵，民進黨政府大為緊張，府院黨全面動員力拚「搶救三接」（桃園大潭觀塘工業園區中油第三天然氣接收站），反而引起民意反彈，1天就收到3萬餘份連署書，大有機會衝過35萬份門檻。

民進黨政策錯誤又不肯修正

民進黨政府拒絕環保人士遷移到台北港的建議，堅持在千年藻礁生態敏感區建造天然氣接收站，理由是環評耗時費日，若改地點將延遲11年完工，供電大受影響。姑且不論政府有關延遲供電時程的評估是否誇張，試想：就算因此造成缺電的問題，究竟是什麼原因引起的？

蔡政府力推2025非核家園，並且在電力缺口還沒有明確的補充來源時，即悍然決定拆除核四設備並急著運往國外，企圖以「既成事實」斷絕核四復工的可能性。為什麼當時民進黨政府毫不擔心會出現電力供應不足的問題呢？

從另一個角度來說，如果不是民進黨政府在2017年815大停電後，甚至2018年「以核養綠」公投過關，廢了《電業法》的相關規定後，仍堅持2025非核家園目標不變，台電也不見得需要急著在2022年新增3座燃氣機組，因而中油必須配合趕著在大潭海岸興建三接。

就因果邏輯來說，是因為民進黨政府的政策錯誤又不肯修正，才使得在大潭澡礁區興建三接成了一個不得不的選擇。如果政府願意以比較穩健的方式按部就班減核、廢核，逐步邁向非核家園，人民又怎會被迫在守護藻礁與維持電力之間，做出幾近於零和的選擇呢？缺電壓力孰令致之？蔡政府憑什麼以此來威脅、恐嚇全民？

同樣的施政邏輯也可在民進黨政府開放萊豬的決策上看到。去年8月底，總統蔡英文一聲令下，非開放萊豬不可，完全沒得商量。如此強硬的態度自然引發民眾高度不滿，之後，民進黨政府在倉促間推出台灣豬標章等補破網的措施，企圖說服民眾。然而，由於行政部門無能，政策漏洞百出，加上官員護萊豬的言行過於愚蠢荒謬，反萊豬的民怨迅速累積，最後催生出反萊豬公投，且第二階段的連署在50天內就累積超過了70萬份，創下2017年《公投法》修正以後，最短時間內達成最高連署份數的紀錄。

蔡政府始終不願面對反萊豬的真實民意，只想透過立法院的強渡關山、行政部門的洗腦以及網路帶風向這「三合一政策推進器」，硬是要民眾對開放萊豬這個重大決策埋單。然而，人民已經覺醒了，不再對這個傲慢鴨霸的政府來者不拒。

其實在開放萊豬過程中，從在野黨到民意一再給政府機會進行社會溝通、甚至政策修正，包括舉行公聽會，或延遲實施的時程，待取得更高的社會共識後再行推出；輿論也提醒，美國已選出新的總統，蔡政府應以台灣民意強烈反對為由，與美國新的執政團隊重啟談判等等。老實說，台灣人對民進黨很有善意，一直等著政府回頭。

向掌權者表達堅定反對態度

可惜蔡政府對各種建議完全不予採納，只是把反萊豬的民意操作成政黨對決，做法與這次對大潭藻礁公投的抹黑與打壓，如出一轍。如果蔡政府肯謙卑聆聽民意，應可理解到許多人並不是非理性地盲目反對萊豬進口，更不是受到國民黨等在野政黨的蠱惑與煽動，而是對食安有著深沉且真實的顧慮。眼看著執政者對人民發出的種種呼聲置若罔聞、視而未見、毫不在意，許多民眾才決定挺身而出，以公投這最直接的民主手段向掌權者表達堅定的反對態度。

另一值得注意的現象是，反萊豬與護藻礁最終能夠引起社會翻騰，與年輕世代的積極投入密切相關，特別是連署進度原本嚴重落後的「珍愛藻礁」公投，之所以能在近日迅速衝出大量，就是因為年輕人積極在網路上進行連署，甚至有30所大學發起「粉紅風暴」挺藻礁公投連署。這股風潮對執政黨是一大警訊。

蔡政府不要再自認是能掌握並收服青年族群的彩衣魔笛手了，不要以為民進黨說什麼，年輕人就會聽什麼。年輕人在乎自己的未來，當然就會關注食安與環境等議題。

蔡政府不該再迷信1450與哏圖，「政者正也」，旁門左道難以長久。從萊豬到藻礁所掀起的巨大社會反彈，蔡政府必須體認到，任何決策都必須以「正」與社會進行溝通，取得人民的認同，才能順利推動；如果有錯就應該改，人民會寬容以對。民進黨政府請珍惜人民的善良與耐心，不要讓官逼民反成為台灣的常態。