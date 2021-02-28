拜登上台以來，儘管其執政團隊多次重申將依「中美三公報」與《台灣關係法》作為處理兩岸事務的基本立場，試圖向北京傳遞政治訊息，避免出現戰略誤判；而蔡英文政府國安團隊及相關論述日前也出現調整變化，但有關台海衝突風險近來卻持續成為美方關注話題。相對台灣社會一幅太平場景，兩者彷彿存在於平行時空。

值得注意的是，近期討論已不僅是戰爭是否將於近兩年內發生的時機問題，也不僅是針對東沙、金馬等離島的局部戰爭亦或含括台灣本島的全面戰爭等規模問題，而是攸關中美雙方是否會因台海衝突，最終導致一場涉及核武對抗之終極問題。

據報導，美國前駐北京大使芮效儉日前參加華府智庫威爾遜中心座談時表示，事態表明「和平解決台灣問題前景不存在」，中國已經顯示會動武來防止台灣成為被國際承認的獨立實體，美國需慎防美中可能因台灣問題爆發軍事衝突，甚至升級成核戰的風險。他還強調，「美中因台灣爆發全面軍事衝突的後果，與當年美蘇爆發衝突同樣不可想像，因為將導致相互摧毀；美國從冷戰中得到的教訓是，要避免類似美蘇的核對抗，但現在冷戰教訓已被遺忘。」

另據美國之音報導，美軍戰略司令部司令在2月海軍學院期刊《議事錄》撰文指出，「中俄兩國都已開始使用力量手段和武力威脅挑戰國際準則，認為冷戰後與核大國對手不可能發生直接武裝衝突的時代已經結束。」他表示：「如果俄羅斯和中國認為常規戰爭導致的損失會威脅其政權或國家，那麼與他們的區域危機有可能迅速升級為涉及核武器的衝突。因此，美軍必須把主要預設從不可能使用核武器轉變為使用核武器有非常切實的可能，採取行動面對這一現實並阻止其發生。」

相較於共軍機艦進出台灣西南防空識別區的常態化，乃至對岸日前宣布因有害生物而將暫停台灣鳳梨進口的管制措施，美方對一旦台海爆發戰爭可能升級至核戰的討論，或許會令國人感到不適或突兀，甚至覺得杞人憂天。但是否真是如此？

過去，台灣曾祕密研發核武，後因爆發張憲義事件，相關計畫在美方壓力下被迫中止。在台美斷交前，雙方除簽署共同防禦條約外，美方曾在台部署屠牛士飛彈與戰術核武。1958年台海危機後，美方提供台灣240榴砲部署金馬陣地；1961年台灣軍方曾經下達指示，對金門8吋巨炮向大陸發射核彈進行研究。扁政府時期，對岸相關期刊登載有關以中子彈攻擊台灣反登陸裝甲部隊，及高空核脈衝攻擊等討論。

如今，儘管北京當局不斷重申不首先使用核武、不對無核武國家和地區使用或威脅使用核武的政策立場，但對岸不僅擁有相當數量的核武，近年還陸續部署多款可攜核彈的各型導彈，不僅可覆蓋駐日美軍基地及海上機動航母，更宣稱可「快遞」至位居第二島鏈的關島。

一旦台海有事，特別是美軍介入的情況下，除前述相關基地均可能納入共軍導彈攻擊目標外，美軍能否辨識來襲導彈究竟配置何種彈頭？又或一旦共軍戰事失利，特別是其航母艦隊遭遇重大戰損時，北京當局能否始終堅持不首先使用核武的承諾？而華府又是否絕不動用部署西太平洋地區的戰略潛艦？此或為相關人士關切之所在。

且不論芮效儉所提「和平解決台灣問題前景不存在」此一論斷是否過早，畢竟這還涉及今後兩岸關係的發展與實踐，以及兩岸當局與人民是否均能持續展現足夠的智慧與決心，妥善處理歷史遺留並為這一代人所必須共同面對的現實課題與挑戰。

但正如「前事不忘，後事之師」的道理，任何對於戰爭風險的警示，確實值得各方審慎以對，思考並珍惜當下任何有助於台海和平穩定、有利於兩岸化僵局啟新局的各種努力與機遇，這或許才是理性成熟、自信負責的政治家應有的心態。（作者為兩岸政策協會祕書長、2000年陳水扁競選總統國防白皮書撰述委員）