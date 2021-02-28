中國大陸國台辦宣布「暫停禁止台灣鳳梨進口」，無情一刀切卻也和緩解釋是基於「多次截獲檢疫性有害生物」不得不的作法。以關廟為主的鳳梨農家震驚失望，而向來總愛在兩岸間「呼籲」甚至「挑釁」的農委會、陸委會卻也不敢趁機奚落，這終究可能是兩岸農業市場後續變動且首發的「警鐘第一響」而已！

「農業檢疫」問題成為被退貨、截斷的核心爭議，但為何在馬執政時代幾無聽聞？關鍵猶在5年前民進黨執政後兩岸正式凍結，包含農業在內的民間貿易往來雖說依舊「默契也曖昧的通行」，然而包括陸委會、農委會都對「農業輸陸交易」的各種防疫、檢核、補助、例行調查等眾多項目預算及行政支援，竟然魯莽無知的就此名正言順的陸續取消！

地方農民若求「銷往大陸」，幾年下來落得只能自謀出路！即使金鑽鳳梨在內的農產品堪稱「市場熱銷品項」，早些年也已經開拓多方進口大陸管道與水果市場分銷路線，但在失去台灣自身從「地方農會」到「出口海關」原有必要的諸如「專家防疫、海關檢疫」的自我防護機制之後，單靠農民自身原始能力，當然難以嚴控農產品質。

要知道昆蟲、微生物造成的「農害」源於大自然，等同「天災」無從預測控制。特別是全球極端氣候變遷下的冷暖失序，農業生物鏈條隨之扭曲遷徙，當今各國農業嚴重頻傳的「有害生物」幾乎都是外來入侵所造就。而「農業防疫」手段涉及領域廣泛，還要考慮「農藥」傷害土地環保的界線，全然不是農民靠著既有經驗「土八路」手段能夠對抗。

而一旦涉及「兩岸農貿」，農委會為主的官方徹底「大小眼」，就此明顯減低或裁撤一切包括「農業專家參與、防疫藥品補助」甚至連「例行訪談調查」種種的基層預算及人力，「銷陸農民」成為「次等農民」，非僅缺乏足夠的機制及資源，地方農會也陸續抽身，多數改由大盤商直攬統收，缺乏「生技防疫、去蟲保鮮、冷藏集運」種種升級設施與規畫之助！

民進黨執政以來，以陳吉仲為首的官方農業體系充滿強烈「政治意識」，在預算資源分配上「現實大小眼」徹底傾斜到無以復加，舉凡國民黨地方執政縣市、涉陸經貿友好的農會、農團或農民個別的基層「申請案」，無論軟硬體建設、生技專業、傷損補貼等等，地方上農民所見是「親己私心大方給錢、逆己苛扣障礙拖延」，誇張到難以想像且還更多方侈言辯釋。

農民們忙耕種生計尚且不及，能力上也根本難有論述、抗爭能力，而陳吉仲早年從「農運」出發，吸吮農民痛苦成為自身政治能量，一路追隨民進黨政治抗爭直到搏取了權力高位。他對於兩岸骨子裡的「敵視」與「歧視」，清晰散布在這5年多來農委會的各種決策與分配中，最終輾轉來到「鳳梨止步」的兩岸關口。

儘管民間均知南部「鳳梨」之後，東部「釋迦」的考驗不遠且其他逐一遞至，但農委會既無掌握、也無爭取，甚且也不宣布「危機處理」諸如協助促銷、收購補助的動作，一切只因這些是「種給大陸人吃的」！

每一顆水果都是農民心血所成，一顆顆被放任腐爛的鳳梨，彷彿農民無言的眼淚。雖說無奈被有害生物糾纏，但睜大眼睛細看，鳳梨上真正被爬滿的，是陳吉仲這些官員們的殘酷睥睨與冷血無情！