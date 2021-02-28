近日衛福部及健保署又將有重大的健保制度變革，其中調整部分負擔一案合理與否仍有討論空間。去年底衛福部甫調漲健保費率至5.17%、補充保費費率從1.91%漲至2.11%，健保財務的安全準備預估將可支撐兩年。沒想到開春後，媒體即披露要取消百元以下的藥費與慢箋部分負擔，另外原本免部分負擔的檢驗檢查費用也將收取50至200元。

事實上調整部分負擔的議題已存在許久，但過往官員的說法主要集中於避免浪費、希望以價制量云云，但調高部分負擔就真的能達到以價制量的目的嗎？其實不無疑問。

醫療是具有高度專業的職業，也因如此，醫師和病患之間存在3個不平等，分別是地位不平等、資訊不平等及知識不平等，故只有病患聽從醫師的指示，該做哪些檢查、該用哪些藥，基本上都是醫師說了算，病患並無置喙餘地，所以要說因為病患愛逛醫院、愛做檢查，造成醫療資源浪費，而要病患承擔全部漲價的理由，顯然並不公允。

再者從數據上來看，109年因為疫情影響，全國就醫件數共減少5490萬4千件，但總點數卻還增加68億9400萬點，疫情期間的就醫件數減少或可推論是合理的就醫件數，但申報總點數卻沒有因申報件數而減少，反而還增加，平均每件點數也從1469點成長到1596點，這一定程度地反映出檢驗檢查量增加。而媒體也報導去年1到11月，重複檢驗檢查1190萬件、16.49億元，已高於前年全年的1136萬件、16.46億元，約增加54萬件，這些檢查難道都是病患主動要求的嗎？

衛福部現階段放出要將部分負擔調漲的訊息，首先是時間點不對。今年初已開始實施健保雙漲（健保費率及補充保費）、國民年金保險費率由9%調整為9.5%、勞保費率從11%調高至11.5%，勞保、健保、國民年金同時三漲，對民眾而言負擔不可謂不大，而疫情仍嚴峻，無薪假人數仍在高檔，許多行業、勞工都還需要紓困，在此同時卻要調漲健保部分負擔，對基層民眾無異是雪上加霜。何況，將調漲部分負擔的理由全部歸責於病患，也無法讓一般民眾接受！

醫療行為有其不確定性，相信絕大部分的病患也是尊重醫師的專業處置，但過多的檢查與不必要的藥物則會造成無效醫療。根據世界衛生組織的報告，各國醫療支出中約20%到50%花費在無效醫療上，顯然醫療資源被一定程度地濫用。而無效醫療不但浪費，也可能傷害到病人，所以問題的癥結點在於在總額制度下，醫療院所是否都秉持著病人優先、品質優先、弱勢優先的原則，還是將醫療當成一門好生意在經營？

而政府此刻釋出調整健保部分負擔的消息，究竟真的是要讓健保永續，還是只是要轉移新冠疫苗的焦點，也讓人質疑。（作者為立法委員辦公室特助）