大陸海關總署於2月26日宣布從3月1日起，「暫停」受理台灣鳳梨報關與輸入。當天下午蔡總統在其臉書即表示，台灣鳳梨的品質是世界級，「中國突襲、單方面暫停輸入，顯非貿易考量」。儘管行政院長蘇貞昌在立法院答詢時，將此定調為「檢疫的理由，不升高為政治層次」，但後續政府的作為卻猶如與敵對勢力「接戰」。

對大陸來說，依據《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》中所定「雙方同意定期通報進出口農產品中截獲的有害生物、檢出的有毒有害物質及其他不合格情況」條款，先一步通知台灣的主管機關，可試探民進黨是否認同這是兩岸間的事務性問題，但事情發展沒幾天，「暫停」輸入台灣鳳梨卻已被偷換概念成了「禁止」，而政府確實也超前部署地針對「禁止」提出因應措施。

事實上，兩岸關係良好時，大陸對輸入的台灣產品採較高度信賴，但兩岸關係每況愈下，他們就愈加趨向於「公事公辦」。也因此，難免有相關業者過去鬆弛慣了，遇大陸海關嚴加照章辦事時，產品就被挑出了瑕疵。在此時刻，政府一方面應輔導出口業者針對問題改進，另方面應透過兩岸既有平台進行溝通，讓大陸儘快取消「暫停」輸入的措施。

然而，大陸暫停輸入台灣鳳梨不過是「舉個輕」的事情，但外交部長吳釗燮隨即在推特呼籲全球理念相近的友人支持台灣，比照去年國際間曾聲援澳洲的「自由紅酒」，一同捍衛「自由鳳梨」，蔡總統進而還「若重」地指示成立「農產品國家隊」。這些已是動員資源與精神力量的「應戰」，顯現民進黨政府有意將此事上升至「敵我矛盾」的高度政治問題，也讓大陸試探出蔡政府其實無意改善造成兩岸「極端氣候」的因素，因而春暖花開的時節仍感到秋風蕭瑟。

根據《聲量看政治》粉專的統計，鳳梨事件的聲量以66.47%強壓了第2名的疫苗17.43%及第3名12.59%的藻礁公投。尤其，原本氣若游絲的「珍愛藻礁」公投連署，才剛在府院黨的動員反擊下，意外促成「粉紅風暴」，此時把鳳梨暫停出口事件操作成外力的打壓，這是民進黨為轉移與卸掉藻礁公投對其造成政治壓力時，既擅長且屢試不爽的策略。

如果蔡政府真有心為鳳梨農民解決問題，就算大陸暫停輸入確有政治考量，也應該先假裝陸方並無此意圖，純然依既有的兩岸事務性協商機制尋求解決。然而，民進黨或許怕走進了國民黨鋪設的兩岸協商溝通平台，就掉入溝通平台是以認同「九二共識」為基礎的「陷阱」，所以他們要求解決的機制是循「國際貿易」規範，所定調的「貿易」也是指「國際貿易」。

陸委會才剛表示，立法院本會期首要推動強化防範「境外敵對勢力」滲透干預的法制，而把產品賣到大陸，不正是「通敵資敵」的行為？何況，以民進黨宣傳邏輯，大陸不買「自由鳳梨」應是他們的損失，而這也是民進黨所努力塑造出的「敵國」行徑。（作者為世新大學兼任副教授）