74年的時光足够三代人作傳承，但對於「台灣228事件」來說，仍然是悲情、仇恨多於寬恕和慈悲。受難者家屬之一的台北市長柯文哲率隊一日北高鐵馬行，呼籲大家用汗水代替淚水，卻遭政治人物不同抨擊可見端倪。

正義的精髓是慈悲和寬恕；轉型的真義是昇華和前膽。

每年我們紀念228事件，最大的意義是為轉型正義找到正確的道路，揚棄政治算計的口水。歷史是一個嚴肅的探真的過程，釐清這段被害和加害的歷史，清楚228事件為何發生？受害者的身家性命如何受到嚴重的傷害？後續的系统性侵害人權的政治體制又如何建構和運作？更重要的是，我們共同生活在台灣這塊土地上的所有人，如何真正建立國家「自由、民主和人權」普世價值的體制。這是一件跨黨派的民主政治工程，也是台灣價值的所在。

「理解過去最好的方法是現在去做對的事。」台大歷史系教授花亦芬說的對。歷史不容曲解，正義不容漠視，權力也不容忽視。政府目前針對「228」和「白色恐怖」的受難者家屬，應該歸還他們的財產和傷害的補償要加快執行。同時，不論那一個黨執政，都應該呼籲全民忘記仇恨，走出傷痛，相互和解，彼此包容，携手迎向新生。

正義不是高唱被害者的提款機，轉型也不是執政者的變形蟲。面對過去的228和白色恐怖，我們應該不分族群、性別、年紀和黨派，也無論從那裡來到台灣，都願意一起為「正義的慈悲」和「民主的謙卑」一起努力，理性梳理這段陰暗的過去；平心靜氣，走出歷史的傷痛；珍惜現在，放眼未來，邁向國家和社會自由民主健全發展的新旅程。

義大利歷史學者金斯伯格說，歷史學者對於古人，醫師對於今者，都擁有醫治的義務。社會應該樂見柯文哲從醫師和市長的立場踏出228的新一步。

75年，足够一個人養成慈悲和謙卑的智慧。明年，2022年，很好的成雙成隊的吉祥數字，讓228不再只是悲情，也讓白色回復無塵的真意。

（作者為國家公益發展協進會理事長）