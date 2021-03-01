編者按：兩岸關係如多層賽局，操盤者要同時下好幾盤棋。 檯面上的博弈、檯面下的角力，在在考驗兩岸的政治工作者。 2008-2012年，馬英九總統第一任期，兩岸密切協商時期。當時任職於陸委會的施威全，從第一線幕僚的角度，記錄賴幸媛領軍的陸委會與王毅帶領的國台辦，建立祕密直通管道的經過，堪比台灣版的《索樂文報告》！ 脫下海基會與海協會的白手套，陸委會直通國台辦。 從祕密管道到官方熱線，無數個晚餐後的政治協商。 作者施威全於2009-2012年任職陸委會主委辦公室主任，期間經歷陸委會與國台辦常態溝通管道建立的過程，並致力啟動陸委會主委及國台辦主任互訪機制，更全程襄贊ECFA的談判策略。 兩岸關係是什麼關係？九二共識是什麼共識？一中各表是刻意模糊的政治辭令，還是自我安慰的虛幻妄想？不論你心中的兩岸到底是什麼關係、你想像的兩岸交流框架應該是什麼樣子，觀察第一線幕僚過往的工作經驗，回顧兩岸官員與官員直接交手、建立政府對政府聯繫機制的過程，或許可以找到未來新建制的參考方向。

尊敬的賴主委：

非常感謝主委這次為我和劉茜的小孩開一條路，讓我們母子得以團圓。

今天我辦好了女兒來台探親的送件手續，到現在我仍然覺得自己是在做夢，我真的可以和女兒長住一起，我女兒真的可以結束孤兒似的生活了，我以後不用再擔心她生病時是否有得到及時的照顧，不用再擔心變天時會不會穿不適當的衣服而感冒，不用再擔心她餓的時候是不是有得吃……總之，我的孩子終於有家了，這個家是主委您幫她建立起來的，是您讓她有機會從沒媽的孩子變成有媽的孩子。

上次我和劉茜在陸委會有機會與主委合拍相片，是我的榮幸，也是我的信心來源，每當我心灰意冷的時候，我就看這張相片，告訴自己一定要對主委有信心，因為我知道您這一年多為了爭取陸配的權益費了相當多的心力，這是我們所有陸配的福氣。

叩謝人：鄭小文

鄭小文，二○一○年

寫給賴幸媛主委的信

賴幸媛在兩岸一甲子晚宴上的談話，大陸方面印象深刻；她推動的陸配權益改革，我向大陸智庫闡釋理念時，對方動容。

在兩岸恢復制度化協商初期，大陸對陸配的關心，不及對熊貓的熱心，陳雲林初訪台灣，有陸配組團接機，想見陳雲林這位來自老家的領導而不可得。對部分中國大陸官員而言，某些陸配，那些來自偏鄉、經濟較弱勢、經由仲介而締結姻緣的陸配，是崛起的中國社會裡，不是那麼光榮的印記。有點富人不認窮親戚的味道。從二○○八年起，賴幸媛逐步推動陸配權益改革，也引領了大陸官方對陸配群體的重視，二○一二年六月中國大陸民政部成立「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」。

二○一二年八月大陸國台辦主任王毅呼籲台灣重視在台陸配合理訴求，取消人為限制和歧視，陸委會同仁看著這訊息不覺莞爾，很客氣地公開回應：「大陸方面最近開始關切在台大陸配偶權益議題，是兩岸良性互動下的正向發展，期待台灣社會長期以來對移民人權的關注與努力，能促成兩岸公民社會的相互提昇。」短短幾句話，不是要與大陸鬥嘴，台灣政府對陸配權利關注較早，婦女權利方面，例如產假、育嬰、哺乳時間等，大陸則較台灣進步，真心期待兩岸就社會人權議題相互影響，往上提升。

陸配權益改革，不只是實踐人道理念，還有深刻的政治意義，為台灣社會建構健康的族群關係，為兩岸關係打下長遠和善的基礎。我偶會遇到陸配紅著眼睛說，她念小學的孩子回到家，哭著跟媽媽講她在學校被欺負，同學笑她：妳媽媽是大陸妹。小孩子說，媽媽妳在大陸生活好好的，為什麼要到台灣來。歧視是仇恨的種子，台灣社會如此對待陸配，我們如何期待他們的小孩長大後沒有怨恨？

《協商總在晚餐後：賴幸媛與王毅的祕密管道》。（秀威資訊提供）

我旅居英國時，每隔幾年就會看到亞裔小孩與白人小孩街頭幹架的新聞，規模大者，數百人群毆。在英國，亞裔通指印度、巴基斯坦，亞裔小孩在英國社會的形象就是會唸書，長大後當醫師、律師、公務員。街頭衝突常源自於校園裡的種族歧視或攻擊，然後亞裔小孩與白人小孩各自呼朋引伴開戰。小孩打群架，警察得介入，警察一介入，警察就遭殃，警察被打，警車被翻，甚至被燒。小孩子打架升高為刑事案件，原本的好學生、乖小孩被判刑、留案底，人生前途從此轉了彎。

看看英國的例子，想想我們到底要給台灣的小孩，包括陸配的下一代，怎樣的成長環境。兩岸關係所以複雜，在於這不是台灣前途理性選擇的議題，而是感性的認同問題，牽涉了台灣人面對中國大陸時的自傲、自卑或歧視，台灣人意識與統獨主張糾結。如果期待二十年後，會有陸配的小孩當上中華民國總統，就像美國的歐巴馬，那台灣社會現在該做好準備，建構健康的成長環境，讓台灣不會因為族群議題而衝突流血。

（待續）