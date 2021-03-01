一時心血來潮，竟收拾起儲藏室來。是了，早就應該徹徹底底收拾一下儲藏室了，算來，搬到新家已有十個年頭，可是儲藏室裡面堆積的雜物，幾乎都是從舊家搬來後，從未動過，堆在那裡老早灰塵滿布。很多箱子連裡面裝的是什麼也不記得了，索性將紙殼箱一個個拆開，一探究竟。

一個封得結實，且重量十足的紙殼盒，使我好奇，不禁納悶，當時封藏了什麼珍寶在裡面。

用小刀小心翼翼地劃開粘在紙殼箱封口處的膠帶，當裡面滿滿的張惠妹的錄音帶和光盤（光碟）映入眼簾的一煞那，竟使我開心得大叫起來。

張惠妹的錄音帶和光盤，不僅承載了我太多難以忘懷的回憶，更是陪我度過了那個傻乎乎的中學時代。我對寶島台灣最初的印象，也是源於此。本以為搬家時，不小心遺失，未成想非但沒有遺失，反而保存的如此完好，令我大喜過望。

愚笨如我，一向不懂得欣賞什麼流行歌曲。可是，自從無意間在電台裡聽到《站在高崗上》，頃刻間，竟被那澎湃奔放的旋律，以及機具穿透力的嗓音所牢牢吸引，欲罷不能。

從此便成為張惠妹的鐵桿粉絲（當然，那時還沒有這個名詞）。了解得知，原來張惠妹是台灣的原住民，怪不得歌聲如此的與眾不同，具有辨識度，且蘊含著原始森林才擁有的天籟。

張惠妹原畫面MV的DVD光盤，到底看了多少遍，早已數不清。之所以喜歡，不僅是可以看到偶像本尊，更是被鏡頭裡面那些台灣美景所深深吸引。二十年過去了，很多畫面卻依舊記憶猶新，歷歷在目。

我所生活的城市沒有大海，因此，對於大海總是有種神秘的嚮往。張惠妹《聽海》MV裡面那浩瀚無垠的大海，奔騰的浪花，令我心馳神往。那時的我還未曾看過大海。也許是先入為主的緣故，如今雖看過無數次的大海，卻還是覺得《聽海》MV裡面的大海是最美的。

《哭不出來》MV裡面的那翻滾的麥浪，潺潺流動的小溪，好一派田園風光，也成為我心目中的世外桃源。還有《一想到你呀》MV裡面的那個大瀑布，還有瀑布下面高山兒童們那一張張可愛的笑臉，老早就深深印在我的心田。

雖然，不清楚《解脫》MV裡面的都市夜景是台灣的哪座城市，我索性將其認為那就是台北的夜景！因為，在我的想象中，台北的夜景就是那麽漂亮。

一次去逛音像店，結帳時隨口向上了年紀的老闆，推薦張惠妹的新歌《我可以抱你嗎》很適合在門口循環播放，招攬顧客。沒想到，老闆竟不假思索，爽快地拆封一盤張惠妹的CD，將《我可以抱你嗎》單曲循環播放。「很不錯嘛！」老闆瞇縫著眼，隨著歌曲的旋律，悠哉地點著頭。

幾天後，當我再次去逛那家音像店時，老闆非送我一盤DVD光盤不可。原來，那首《我可以抱你嗎》短短幾日的工夫，便給老闆帶來頗為豐厚的收益。

1990年代中後期，一股熱剌剌的A-MEI旋風，來勢凶猛，不僅颳翻了整個寶島台灣，甚至東南亞、香港、大陸也被A-MEI的狂熱席捲。

據悉，張惠妹的演唱會在大陸是首度擁有八萬人觀眾的演唱會。當時，還前所未有地動用數千名警力，維持秩序。

自從張惠妹登上了央視春晚的舞台，火熱程度更是一發不可收拾。而趙本山、宋丹丹小品中的那句經典台詞：「叮咚，誰呀？張惠妹！」更是婦孺皆知，流行一時。

一時間，我所蒐集的張惠妹的錄音帶和光盤，竟在同學間風靡，大家爭先恐後向我來借。同學們與我打招呼的方式也逐漸變成了：「張惠妹在哪？」明知道他們是在問張惠妹的錄音帶或光盤輪轉在哪位同學手裡，我卻裝傻充愣地回答：「當然，在台灣嘍！」

後來，我藏有張惠妹最全的錄音帶和光盤的消息，不脛而走，竟然吹到老師們的耳朵裡，很多老師也紛紛向我索借。同學們只好暫時忍痛割愛，雙手奉上。

班級舉辦聯歡會，老師點名要我唱張惠妹的歌。大概，老師以上台露臉的機會，作為借錄音帶和光盤的答謝吧！老師可真能抬舉我呀，我哪裡有那等本事！這豈不是讓我在同學們面前，丟人現眼嘛！

我受寵若驚，一個勁兒地推托。可是，我愈是推託，老師卻愈是認為我在過分謙虛。最可恨，還有幾個同學在敲邊鼓！唉，無奈之下，只能硬著頭皮，故作鎮定，操起了麥克風。

這時，我班最胖的那位女生，甩動著身上自帶的游泳圈，氣喘吁吁地跑來，福至心靈地掏出黑色油筆，在我的左臉顴骨處，點上一個小黑點。「張惠妹這裡就有一顆痣嘛！」她端詳著我的窘臉，很是滿意。

她之所以對張惠妹觀察的如此細膩，那是因為她借張惠妹的錄音帶，總是喜歡邊聽邊臨摹專輯的封面。《Bad Boy》專輯的封面，張惠妹閉目沉思的神態，她竟能臨摹的惟妙惟肖，令同學們不禁咋舌：真是人不可貌相，肥肥胖胖的身軀，手指竟會如此靈巧。

未料，我的演出竟一炮打響，倍受老師同學們的喜愛，台下歡呼雀躍，叫好連連。並非我的表演精湛，歌喉動人心弦。而是我生性靦腆，眾目睽睽自然緊張不已，忘詞跑調，唱破音，臉部肌肉僵硬，表情木納，目光呆滯，雙腿也跟著不由自主地顫抖，簡直窘態百出。

那次我唱的是《夢見鐵達尼》。同學們都誇讚我的歌聲，引人入勝，讓他們深刻感受到鐵達尼號撞到冰山後，那種驚恐與絕望。

家人也都知道我喜歡收藏張惠妹的音像製品，我生日時，大家便買來作為生日禮物送我。以至於家裡很多錄音帶和光盤都是封面不同，內容卻相差無幾；有的卻連封面內容都完全一致。而我總是來者不拒，只要是張惠妹的音像製品，我都會如獲至寶，照單全收！

整整存放了二十年的錄音帶，也不知道能否正常播放。輕輕拂去老古董錄音機上的灰塵，插上電源。拿出一盤錄音帶，放入錄音機裡，滿懷期待地按下按鈕。

「一想到你呀 就讓我快樂 就好比蜻蜓呀看見綠草的油亮 像媽媽 輕柔的歌唱 一想到你呀 情不自禁的笑……」

哇塞！錄音帶的音質竟然沒有一絲歲月的痕跡，張惠妹的熱情奔放也一如當初。

收拾儲藏室之事，早已忘到了爪哇國。整個下午，張惠妹的經典老歌，一首首在耳畔環繞。

雖然，一盤盤錄音帶、一張張光盤捧在手裡，饒有興味地仔細欣賞著，可我卻漫步在記憶的隧道，美好難忘的過往瞬間，如同蒙太奇鏡頭般，一幕幕在腦海裡浮現。（朱同慶/遼寧省瀋陽市）