因為台灣和泉州都講著閩南話，台灣人大部分是從福建閩南移民過去的，台灣與泉州也只隔著台灣海峽，加上從小看台灣電視台的緣由，因此對台灣一直都懷有一種特殊的情感。

我出生於泉州晉江市，小時候第一次知道台灣這個名字，是從小學（國小）二年級語文（國文）的課本裡面的一篇《日月潭》的文章，知道台灣是個美麗的地方，阿里山、日月潭等名字便一直印記在腦海中。大約在1993至1994年，我們村有一位從台灣返鄉探親，在村了蓋了一座他的姓氏宗祠，讓我瞭解了台灣是一個富饒的地方，可以賺到很多錢的地方。

進一步對於台灣的瞭解則是基本從影視獲取，那時電視台（看電視需要架設室外天線接收，只能接收大陸中央一套、福建電視台、泉州電視台少數幾台），會播放《家有仙妻》、《廈門新娘》、《京城四少》、《新白娘子傳奇》、《包青天》、《施公奇案》、《倚天屠龍記（94版）》等台灣電視劇，對於架設天線，經常還得有個人在上面調整方向，這個場景不由讓我想到中視電視劇裡頭《光陰的故事》裡黃嘉千收看晶晶電視劇的場景，十分的相似。

再過一兩年，大約1995年，可以通過室外天線接收收看台灣電視台（台視、華視、中視和公視）的節目，那時候覺得台灣的電視節目好好看哦，對我來說特別是綜藝節目，記得在每天下午放學，在5點多各電視台會先播放卡通，印象深刻的是在非周末的6點至6點半開，在台視播放吳宗憲和黃子佼主持的《天天樂翻天》，至今還記得節目的台呼「天天樂翻天，翻天」，總覺得他們兩位配合的很好。

一到周末，總是會熱衷收看各台的綜藝節目，從《百戰百勝》、《龍兄虎弟》、《紅白勝利》、《超級星期天》、《歡樂龍虎榜》、《綜藝旗艦》、《周日八點黨》、《我猜我猜我猜猜猜》、《金曲龍虎榜》等，可以看到很多的明星、表演的短劇、聽到很多的流行歌曲，也很羨慕有些節目，像《百戰百勝》等，參與人員可以獲得很多獎品，明星的簽名CD等，對於那個年代，大陸物資相對匱乏，特別羨慕（那時候大陸的有些綜藝感覺都是在模仿台灣的綜藝，但沒有台灣的好笑）。

基本整個初中（國中）的閒暇時間是在看台灣電視度過，現在略能記得幾個印象深刻的片段：其一，有一年在過年期間，張惠妹出道發行《姐妹》專輯，那期間各電視台天天播放姐妹的MV；其二，大約是1999年的6月底，中視播放《還珠格格2》大結局，那時還珠格格在台灣的收視破了十幾，趙薇、周杰等主演到台灣宣傳，造成旋風；其三，那時候台視八點檔開始會播一些閩南語的電視劇，像《雨中鳥》、《廖添丁》等，由於我媽媽只會講閩南語，因此會陪她一起看，算是促進家庭團聚的機會；其四，在2000年大概是5月分的一個周末，看了台灣大選的開票直播，那時候國民黨是連戰和蕭萬長，民進黨是陳水扁和呂秀蓮，還有親民黨的宋楚瑜，那時候各個電視台的開票不一致，經常是各台轉來轉去，後來宋楚瑜略輸陳水扁落選，陳水扁當選，感受了台灣選舉的瘋狂和氛圍，不同支持者的喜怒哀樂。

自從陳水扁當選後，便很難再收看到台灣的電視台了，除了距離金門很近的地區，如晉江市的金井鎮，由於我的高中是在那裡度過，因此還是時不時可以看，在高中一入學期間，學校給我們講述了八二三炮戰，讓我們通過望遠鏡看海那一邊的金門。在金井鎮這個地方的超市，經常可以買到台灣的商品，比如保利達蠻牛之類，由於是看著電視廣告的，因此總顯得親切。由於民進黨上台後，兩岸的交流變少了，但自從2000年以後，大陸由於網路已經逐漸普及了，收看台灣的節目轉為從網路獲取，記得在這個時期，台灣的偶像劇在大陸還是造成風潮，像《流星花園》、《鬥魚》、《薰衣草》、《命中注定我愛你》等，在大學時期，很多同學是通過BT下載來看。

大學畢業後出來工作，慢慢的大陸的影視產業開始快速發展，反而覺得大陸的更好看，只有偶爾才看台灣的節目，這一點總覺得台灣有點可惜，以前看可以看到台灣拍攝的古裝電視劇或者電影，覺得台灣人很多可以很熟練的背誦古詩詞等，對中華文化比大陸更推崇，像我小學，初中時不像台灣對中華文化更重視，但現在反過來，大陸小學就很要求，像小學一年級就要求《三字經》和《弟子規》，二年級要求《增廣賢文》、三年級要求《四書五經》等，每一年都有相應要求，這是以前大陸義務教育所沒有的，這跟台灣現在主推去中國化相反，個人覺得台灣有點可惜，這一點從台灣人現在也很喜歡看陸劇可以窺出一點端倪。

個人一直覺得影視是一個軟實力，它可以很影響人們的觀念和看法，我正是從小接觸台灣的電視，對台灣才有一種特殊的情懷，但很多只是停留在遐想中，比如像台灣人經常講的，台灣錢淹腳目，我是一直難以理解的，其經濟究竟發達到什麼程度？同理，我相信台灣很多民眾也是只有通過電視媒體網路瞭解大陸，實際未必跟他們看到的是一樣的。（黃耀裔/福建省泉州市）