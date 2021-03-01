過往每年的2月都是金融市場的「淡季」，但是今年2月一反常態，債券與股票市場都劇烈震盪，美債風暴與美股嚇跌的震波撼動全球，連台灣也出現史上單日最大的外資賣超紀錄。雖然市場驚魂未定，不過這波因為美債利率急漲引發的震動，主要是迎接後疫情時期經濟復甦的調整，應屬正面訊號。

2月的最後一周美債利率驟揚，指標的十年期公債利率一度升至1.614％，從去年第三季的低點0.38％已經翻漲超過四倍、與去年12月底的0.919％相較也勁揚76％，並且看齊去年年初、聯準會無限制量化寬鬆政策施行之前的利率水準。

債券利率的急漲觸發股票市場的賣壓，過去一個星期紐約道瓊指數下挫1.8％、標普500跌2.4％，而引領全球股市榮景的NASDAQ一週更暴跌4.9％，作為AI人工智慧軍火庫的輝達（NVIDIA）在24日發布業績，去年第四季獲利超過50億美元、年增高達61％，但是股價卻從579.96美元反向大跌至532.30美元，單日跌幅8.22％。台灣的護國神山台積電受到拖累，一周之內從660元重挫到606元收盤，單周跌幅也高達8.18％，2月26日當天更創下單日賣超6萬3751張的紀錄。

市場震盪如此劇烈，當然會引發高度的疑慮，特別是元月之後陸續爆發中小型股大漲大跌、網路散戶拉抬遊戲驛站（GameStop）股價等泡沫事件，加上大宗物資價格一路上揚，股市泡沫加上通貨膨脹回溫的憂慮，似乎有瞬間引爆的危機。上周五，拜登總統的1.9兆美元紓困案在眾議院通過，新一波的資金如果再進入市場，可能進一步刺激市場對通貨膨脹的預期心理，這些都是極為罕見的挑戰。

不過，如果仔細爬梳美債利率上揚的核心因素與市場動能，當十年期美債利率在去年年中跌到0.5％的超低水準時，專業投資機構內部的研究報告，大多認為美國聯準會不至於採行負利率，史上最低的利率水準應該是長期債券部位獲利了結的機會，而不論是台灣的壽險公司、或是全球的資產管理公司，在實現債券利益的同時，也開始利用各種金融工具建立對沖部位，因此債券市場的反向ETF（判斷利率回揚的工具）等價格率先上揚，在經過第三、第四季的底部確認，今年1月與2月走出快速上揚的主升段。

另一個訊號是美國消費市場的回升，美國元月份的零售銷售年增率勁揚5.3％，遠遠超過投資機構平均預期的1.2％，顯示雖然染疫人數還在創新高、拜登政府的隔離政策也還未鬆綁，實際上疫情已經接近尾聲。美國消費市場的回升，台灣各行業的代工廠商最為敏感，例如高爾夫球球頭、球具廠商復盛應用、明安、大田、鉅明等上市公司上半年的產能都已滿檔，今年元月美國高爾夫用品的銷售量年增率竟然高達43％；去年受到疫情衝擊甚大的紡織成衣業，在元月與2月也都出現急單補貨，多家廠商的訂單已經排到今年第三季末。

美國逐漸脫離疫情干擾，消費回升的趨勢確認，台灣股市在2月份也出現一個明確的訊號，至今仍然有大量空房的觀光類股、紡織類股、與基本經濟需求相關的鋼鐵、化工類股都在2月出現明顯的漲幅，而台塑、長榮、遠東、統一、華新麗華等老牌集團股的股價全面上漲，這些都是春江水暖鴨先知的領先指標，如果美國接續即將公布的就業數字能夠再接再厲，加上疫苗施打普及率上揚，今年第二季將會迎來以美國為火車頭的全球經濟復甦。

債券零利率原本就不利於金融市場的安定，零利率造成資產價格難以定價，股票本益比失效，市場風險大幅上揚，因此在經濟走出危機之後，利率回升反而有利於金融市場的穩定，美債利率急揚基本上是回復正常的正面訊號，目前主要資產管理機構對於十年期美債利率的預估，大多落在1.5％至2.0％的區間，2月利率急揚後已經來到市場預估的範圍之內，調整基本已經完成。

當然，未來幾個月的關鍵還是在通貨膨脹的趨勢，即使在大宗物資價格暴漲、經濟復甦明確這兩個成本與需求同時拉動的現在，美國的通貨膨脹率仍然維持在低點，2月24日美國聯準會主席鮑爾在國會作證時，也強調聯準會仍將維持目前接近零的基準利率，直到通貨膨脹率回升到2％、經濟達到充分就業的水準，而這兩個目標「目前仍然很遠」。嚴密監視通貨膨脹趨勢的聯準會顯然並不擔憂，並沒有縮表或是調升利率的跡象。

因此我們判斷，2月債市與股市的劇烈震盪，應該是經濟復甦初期市場調整的正面訊息，並不需要過度擔憂。值得進一步思考的是，新台幣在上周急升的壓力似乎也是市場交易動能所致，美債利率回升對於美元匯率必然會帶來支撐作用，美元匯率指數在90的水準已經維持了10周，底部訊號逐漸浮現，台商資金回流的速度也已減緩，如果台灣沒有特別引發持續升值的個別因素，新台幣升值的幅度或許不如外界所擔憂的那麼大，反而可能跟隨國際美元走強的趨勢，逐漸打底回穩。

(工商時報)