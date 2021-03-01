孔融讓梨的故事大家都知道，這套儒家思想使用「倫理勒索」，強迫性要求兄弟應該要禮讓，結果可能是養成弱小的弟弟，在成長的過程必須不斷面臨兄長的霸凌，所以從現代社會平權的觀念來看，這絕對不是一個好故事。

大陸自3月1日起暫停台灣鳳梨出口，民進黨除了進行自救大內宣，還是不忘一邊大罵中國霸凌，並把國民黨的權貴也一起罵進去，認定他們總是不辨是非，只會服從中共的無理霸道。

但別忘了，中國前總理溫家寶曾經為對台「讓利」下了一個註腳，那是因為「兩岸是兄弟」，10幾年來大陸對台讓利，反倒把台灣這個弟弟養成「霸道小弟」，動輒「侍弱凌強」，以為有美國撐腰，就可以毫無是非的霸凌中國大陸。

如今大陸反霸凌，只在鳳梨進口上動了一個手腳，民進黨就開始搞全民自救運動，這到底是救民進黨，或救鳳梨農，只有民進黨知道。

大陸禁止一項鳳梨進口，就讓民進黨「地動山搖」，且看接下去民進黨還有多硬氣，既不認兩岸是兄弟，又敢於繼續對中國進行「倫理勒索」。