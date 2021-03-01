每年的228，政壇上一定都充斥著各種不同叫囂的聲音，網路上無論是正、是反，是鼓吹、是質疑的文章，多到看都看不完。距離228發生的1947年，已經有74年了，為其「道歉」、「昭雪」、「平反」、「賠償」、「紀念」的時間，也有將近30年以上，但是，到目前為止，228總還是如魔鬼的笛音一般，按時響起，形成魔咒，怨念、怒氣、悲情，張牙舞爪的盤旋在台灣的天空上，尤其每逢大小選舉年，更是如暴雨烈火般沖刷、燒燬掉台灣人好不容易才培養出的人性之善良面。

歷史，當然是應該還原其「真相」的；但其「真相」豈真的就如目前坊間流傳的許多正、反不同論調的書籍所顯示出來的「如假包換」？多數人都是道聽途說、先入為主的，因此，哪一種「真相」，只要能站在主流的趨勢上、掌控到發聲的管道，就儼然能代表了「真相」，而且還悍然地排擠其他異議的聲音，企圖以法律加以消弭。國民黨當初將228定調成「叛亂」、民進黨目前將之定位成「迫害」，其實都援用了相同的手段，歷史的「真相」，是掌權者說了算，但你真的以為他們是為了追求歷史的「真相」嗎？無非都是一種權力爭奪的手段而已。

歷史，從來是不可能「還原」的，所謂「真相」，就是只要你相信，他就是真的。因此，爭權奪利者用盡各種手段，就是企圖讓一些既無工夫去蒐集、分析、研判史料，又缺乏獨立思辨能力的民眾，「相信」這就是真的，而且是唯一的。然後，利用此一虛假的真相，厚植其勢力，並鼓吹仇恨、批判政敵、箝制言論。

228是歷史，是全台灣人民所曾經度過的一段慘痛經驗，澄清、還原的目的，在於記取教訓、寬恕諒解，以免蹈前車的覆轍，這才是「紀念」真正的意義所在，也才是台灣人應該共有的228。

但是，目前的情況卻是，228成了少數爭逐權力者的尚方寶劍，劍鋒所攜者，無非仇恨二字而已，而其鋒刃所向，卻不僅是其政敵首攖其鋒，甚且是迴刃向全台灣的老百姓。在歷經70餘年之後，原應逐漸消弭，且實際上已幾乎早就消弭的恨妒之心，再度如野火延燒，終將成焚城烈火，使台灣淪胥以滅。

當228成為政治的提款機時，228就只是被政治利用的工具，這不是我們台灣人民的228，而是他們，那一群邪惡的政治動物的228。

（作者為大學退休教授）