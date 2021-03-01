大陸國台辦25日宣布台灣鳳梨被海關多次檢疫出有害生物（介殼蟲），3月1日起暫停進口。對此，農委會主委陳吉仲激動表示「無法接受、陸方違反國際規範」；殊不知，民進黨政府的黨官們正是殺害鳳梨農的元兇。

2018年香蕉滯銷，蔡英文飆罵陳吉仲「難道要我說話你們（農委會）才要動嗎？」我們知道農委會老是控制不好產銷秩序，造成國內農產品市場價格崩盤，殊不知竟然連國際行銷也做得這麼糟糕。

有沒有冤枉陳吉仲呢？農委會「農業輸陸交易」的各種防疫、檢核、補助、例行調查等眾多項目預算及行政支援，最近幾年竟然在陳吉仲手上陸續取消了！陳吉仲該不會天真以為防疫檢核預算被刪減，農產品依然可以暢銷無阻吧？那跟美國前總統川普刪除美國疾病防治中心百億美金預算，卻還期待新冠病毒會自動消失一樣荒謬，鳳梨銷陸受阻只是冰山一角。

查找農委會國際處資料，過去3年台灣農產品銷往中國市場占比超過9成前五名者有檳榔、蓮霧、鳳梨釋迦、葡萄柚和柳橙等5種。大陸切香腸的刀已向台灣來，下一個祭品輪到誰？

黨官們意識形態治國，滿腦子想升官發財，捨專業不作為，正是殺害鳳梨農的元兇，如此昏庸的黨官們是蓋頭鰻還是七月半的鴨子？