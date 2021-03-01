大陸以「發現害蟲」為由，暫時禁止台灣鳳梨進口，蔡總統先指示行政院「定調在檢疫理由，不升高到政治層次」，後來又稱「顯非正常貿易考量」，更在臉書粉專發布圖卡，加碼以「譴責」、「嚴正」等措辭定調，再次扮演「辣台妹」角色。

民進黨種下太多惡因

民進黨上台後，兩岸政治層面陷入冰點，但經貿交流依然持續，去年台灣對大陸出口依存達到史上41.3%史上新高，就可以證明對岸並沒有因為政治僵局，而影響兩岸貿易的往來。

只是，民進黨過去批評馬政府「雞蛋只放在中國一個籃子」，自己執政出口依存度反而上升，面對「經濟更靠中國」的質疑，不得不發明一個口號，說對大陸出口增加，是「中國需要台灣」、「這個時代已經是台灣挑客戶，中國不要，後面排隊的人多的是。」

賺大陸的錢，不感謝也就算了，還要消遣、嘲笑客戶，連向來偏綠的PTT網友都看不下去。網友說：「所以應該先下手為強經濟制裁中共啊」「還賣便宜的零組件給中共幹嘛 你資敵啊？」「那不要出口中國，看是誰依賴誰」連台灣人都覺得荒謬，可想見大陸人民看在眼裡，會引起如何的「仇台」心理。暫緩進口台灣鳳梨，的確可能是報復，但這個報復的苦果，難道不是來自民進黨所種下的惡因嗎？

禁止小明入境、不讓愛奇藝、騰訊來台；繞過大陸代理商買疫苗；稱呼「武漢肺炎」，以上哪一點，不足以引起對岸的報復？選擇鳳梨這個項目，只能說北京是「打個招呼」。去年台灣出口到大陸的鳳梨產值約15億元，這個金額政府當然足以補貼，找軍人吃、國營事業採買都有套路。但若兩岸朝對撞的方向前進，那未來會受到阻礙的，可能就不止是鳳梨。

2020年台灣對大陸的貿易順差高達867億美元，大約是2兆6千億台幣，高出整個中央政府的總預算。如果兩岸全面展開貿易對抗，請問民進黨有沒有可能補貼這2兆6千億？

現在國軍多吃鳳梨，少吃其他台灣水果，這只是「挖東牆補西牆」，「農產品國家隊」更明顯是急就章的大內宣口號；過去5年幹什麼去了，要等到鳳梨被禁止，才想到組國家隊？

現在是民進黨的關鍵時刻。如果還要堅持「是中國需要台灣」，那就證明給大家看，「中國不要，後面排隊的人多的是」。做得到這點，那就反過來經濟制裁大陸，果斷終止兩岸貿易往來，這是民進黨的本事。但如果兩岸貿易交流是「互相需要」，台灣也因此受惠，那麼民進黨就應該要把不當的話收回去，適度的表達歉意。

蔡總統固然改由鴿派主導國安團隊，但內政依然是由極度仇中的蘇貞昌管控。國安與內政互相牴觸的兩手策略，無法改善兩岸關係。蔡總統的當務之急，是確保蘇貞昌在「兩岸外交國防」的一致性。

鳳梨並非最迫切危機

除了行政團隊，對於民進黨內「仇中賺曝光」的惡習，像王定宇、林俊憲等人，藉由基本教義派來「尾巴搖狗」，蔡英文總統也應該要以黨主席之尊，利用自己手中幾乎絕對的權力，予以制止。

「停止仇中」，可以讓兩岸在貿易上維持現狀，卻不足以重啟政治對話。北京對民進黨的期待，第一個層次是「兩岸同屬一國」；第二個層次是「追求統一」；第三個層次才是「認同一國兩制」。第二、第三個層次對民進黨確實為難，但第一個層次的「兩岸同屬一國」，絕對在民進黨的論述框架裡面。

根據蔡總統承諾要遵守的「中華民國憲政體制」，以及台灣現行的法律架構，兩岸都是尚未統一的中華民國的一部分，這也是多數台灣人民所主張維持的「現狀」。蔡總統如果願意進一步闡述中華民國和中國的關係，將會是兩岸重啟對話最好的開始。

最迫切的國安議題，不在共機，不在飛彈，也不在鳳梨有幾個籃子，而在兩岸之間的「仇恨循環」。種荊棘得刺，種桃李得蔭，蔡總統若不願看到仇恨的果實，現在就要種下橄欖枝的因。