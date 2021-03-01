大陸會對台動武嗎？已經不是一個街談巷議的隨興話題，而是必須嚴肅面對的議題，儘管大陸仍然壓制武統的聲音，但是國際社會關切台海局勢發展的專家與政要，最近頻頻發出中共可能對台動武的警示，可見外面的人看台海局勢，總是比台灣人自己要悲觀得多。

國際社會認台海危險

就以美國史丹佛大學國際問題研究員梅惠琳為例，近日她發表文章就認為，過去北京的態度是台灣正式宣布獨立才會發動戰爭，但現在中共的態度更具侵略性，即使台灣沒有宣布獨立，只要北京準備好即會採取行動，「很可能5年內攻打台灣」。

澳洲前總理陸克文也提出警告說，美中實力前所未有接近，全球將面對危險的10年。美國前國防部長蓋茨日前也表示，鑒於美中競爭的態勢，他評估台灣的局勢非常危險，美國應放棄「戰略模糊」，明確告訴兩岸不得單方面改變現狀。

陸克文也建議美國拜登政府，應該討論放棄長期以來的戰略模糊，向中國表明美國會在必要的時刻協防台灣。稍為遠一點的慕尼黑安全會議主席伊辛格，也認定台海是目前全球最危險的地方。

這麼多來自國際社會關注台海安全的聲音，絕非無的放矢，依他們的格局與層次，也不是像以往被認為是要來台灣賣軍火。這些專家和政要，他們的發聲基本上都像陸克文一樣，立足在一個「美中實力前所未有接近」的假設之上，美中實力越接近，台海就越不安全。過去都靠美國保護傘的台灣，在美國保護傘已經不夠大之下，卻還是不從善意出發做好兩岸關係，如果自己不願自救，誰又能救得了台灣？

邱太三接任陸委會主委時表達了若干善意，希望兩岸能「春暖花開」，卻又說聽不懂王毅對「台獨」的定義，還認定「九二共識」被中共加註後，已失去原味。

這種前後不一、相互矛盾的談話，無助於化解大陸對民進黨政府的疑慮，「春暖花開」就很難期待，果然，大陸吹來的禁止進口台灣鳳梨的寒風，台灣精緻農業一陣春寒料峭。

現在回到一個基本的假設性問題，中共會對台動武嗎？長期以來台灣多數人，包括國民黨支持者在內，普遍認為大陸不可能對台動武，這不僅是美國會不會保護台灣、為台灣出兵的問題，而是認定中共軍事實力仍不足以打贏大規模「奪島」攻擊戰，台海是保護台灣的「天塹」。但如果轉向從另一個面向來思考，「不要以為中共不會對台動武」，就會有不同的思路。

中共軍力的發展從1980年代追求「國防現代化」，1990年代後開始在「打贏一場局部戰爭」概念下追求武器精進，向陸海空天磁等層面進行多維發展，除了電子化、太空化之外，戰術上如何奪島，如何進行島嶼突襲，如何與美國航母戰鬥群進行非對稱戰鬥等，解放軍的作戰能力已非吳下阿蒙。

中共追上美海軍實力

同一時間，美國做為全球超級霸權，卻是一直著眼於打贏中東的沙漠之戰，武器的發展都從陸戰需要著手研發，忽視了爭取海上作戰需要掌握制空權與制海權的實力，以至於美軍海上、空中軍事力量逐漸被解放軍拉近。不管是梅惠琳的5年假設，或陸克文的10年危機，立論基礎都是美中軍事實力空前接近。

台海畢竟只有200公里，解放軍近來不斷以戰機騷擾台灣西南空域，東部戰區和南部戰區也不斷出海進行大機群的奪島突襲演練，可以理解解放軍想要打的是一場突襲式、速戰速決、逼降台灣的不對稱衝突，而不是跟美國進行戰略較量。

正視兩岸軍事衝突的可能性，不是恫嚇民進黨，而是國際戰略圈的疑慮。美國軍力已逐漸被解放軍追近，大陸不願意放棄武力犯台，也越來越不太在意台灣民意取向，如果先是打經濟的「鳳梨戰」，再到其他的經貿戰，等到掏空台灣人的戰鬥意志之後，再實施武力攻台，這不是不可能的事。

大陸建黨百年在即，並以2035年達成中等富裕國家人均GDP為中期發展目標，不會輕易放棄對外和平，但不能否認兩岸關係正加速惡化，執政者亦已有所警覺，於今之計要先停止對抗策略，兩岸才會有機會「春暖花開」。