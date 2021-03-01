大陸暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌發豪語要組國家隊打開農產品通路，駐日代表謝長廷卻建議業者先把鳳梨冷凍起來，等到東京奧運再來賣個好價錢，謝長廷遠水救不了近火，倒先澆了盆冷水。

謝長廷說，中國停買台灣鳳梨已舉世皆知，直接要求日本購買多少是賣人情，價錢不易高，數量也不會多，台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口中國的1/20，市面看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，台灣不需削價破壞行情。

怕鳳梨轉銷日本，謝長廷撇得有夠乾淨，現在搶進日本市場，自然沒有好價錢，但他忘了說，大陸這次暫停進口主要是因病蟲害問題，根本不是貿易制裁的政治問題，就算僅極少數不合格，但沒有一個國家會為了賣人情，拿人民健康做賭注。

只是，駐日代表不為行銷台灣水果打拚，遇事說風涼話，去年為了日本核食開放，卻急忙返台幫日本政府陳情，民代批謝為「助日代表」，恐非無據。

謝長廷避重就輕，蘇揆更是不遑多讓。先是將「鳳梨風波」定位為檢疫問題，但隨著總統府批評這是中國非善意行為後，蘇改口稱希望不要有政治介入操作，還說過去民進黨政府一直主張經濟學上「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，國人也不要只依賴中國，政府會努力打開國際市場，讓農產品銷往各地。

然而，民進黨政府不針對蟲害對症下藥，刻意操作成反中議題，說穿了是為掩飾執政5年的無能。但事實勝於雄辯，農委會的數據和謝長廷說法都拆穿「國王新衣」謊言。

台灣水果要打進國際市場並非易事，除品質管控的硬實力外，更要政府協助業者強化包裝、行銷的軟實力，蔡政府一昧大內宣掩蓋事實，國家隊砸再多銀彈也不夠。