原任陸委會主委陳明通轉任國安局，成為史上第二位文人局長，蔡總統的布局真意為何，媒體只能揣測。人事任命是否人適其所，內部政治、派系爭權常得和國家大局摻雜在一起考量。

2008年時馬英九總統任命賴幸媛當陸委會主委，藍營譁然，齊聲反彈。事後從賴幸媛與大陸交手的專業風格才看出來，馬用賴，因為不想讓國民黨大老們插手大陸政策。賴與社運界淵源頗深，與國民黨毫無關聯，國民黨的三大公九大老無法一通電話打到陸委會，對賴幸媛指指點點；他們在大陸的特權利益，不至於干擾兩岸協商；面對大陸，陸委會可以挺直腰桿。

陳明通的前輩，前國安局長丁渝洲，當年轉入情治界出任軍情局長，更是陸軍內部傾軋的結果。他領軍具智謀，風範受尊崇，為了削除其影響力，丁渝洲身為軍團司令被降調為官校校長，再調為軍情局長，此後出任國安局長、國安會祕書長。陸軍少了一位大將，情治界獲得一把好手。

陳明通任國安局長，其文人背景是否為蔡總統的主要考量，不得而知，但期待陳局長文人治理，與國安局的軍職文化相互激盪，大力改造國安局。

國家9個情治單位的情報都要送到國安局，並接受國安局的統籌指導，作為國家最高情治機關，國安局應該嫻熟財經、產業與科技資訊，有能力蒐集、研析，並預測趨勢。當下中美既合作又競爭，是台灣生存的關鍵課題，國安局必須瞭解，美國牛仔資本主義與中共國家資本主義在各大洲相互衝撞，形塑今日世界格局。國際關係的本質是經濟，早就如此，第二次世界大戰爆發、美國入侵伊拉克，都是資本主義擴張下的衝突。國安局有如此理解能力者極少，遑論提出未來5年、10年的趨勢判斷。

國安局基層蒐集了前瞻、新穎的情資，長官不懂，只存參，事後才發現其價值，時機已過。類此情事頻發生，證明國安局單位主管們，有人本質學能不足，有行政能力，但沒國際經貿專業。

過去1年多來的國安局，重視幹員們體能、檢查內務，這都沒錯，但不該是優先事項。帶國安局不是帶兵，不需要搞新兵訓練中心那套。台灣役男經歷過新兵訓練者都知道，要捱過那段被操練的日子，生存的方法就是裝白癡。國安局不需要不思考的士兵，反而要藉重弱不禁風的宅男，搖扇子踱方步的鬼才。加上國安局漠視布建工作，重要資訊來源流失，國安局幹員們只能忙著抄網路資訊。當有關鍵情資呈報上去，國安局主管們不懂，只憑藉網路相關訊息來印證，無能判斷情資價值，結果就是不敢採用。

專業技能缺乏，是國安局軍文混雜的結果。國安局甫成立時，軍職升官慢，又有現役最大年限或年齡的規定，軍職人員比文職人員吃虧。後來軍職人員為了自保，希望延續軍職生涯，官缺盡量留給軍職升官用，造成文職人員晉升機會少。這個機制不正常，國安局眾要職，軍官數倍於文官，軍官近親繁殖，山頭派系形成，軍人學長學弟都是自己人，但這些長官們的歷練與智識，很難理解下屬提供的經產特情資。

美國的中情局，英國的MI6，作為一國最高情治單位，都是文人機關，有其道理。情治工作，腦袋重要，體能其次，情治工作不是007電影裡的詹姆士龐德，高空跳傘、尖峰滑雪、躍跳深淵，最後還得與美女周旋，所以體力要好。就算國安工作需要冒險犯難，重點還是在腦袋。

不是軍人不好，是軍事體系的積習拖累了國安局，讓天才也只能裝白癡。丁渝洲就是軍人、優秀的策略家與領導者。軍情局高官龐家均出版了情報札記，批貶歷任情治首長，非常挑剔，但肯定丁渝洲。可見國安局的問題，在領導者，在組成結構。

丁渝洲於國安局長任內研議全面文職化的工作，尚未履行，就離職了。現今的文人局長可以重啟此案，軍人轉文職本就有既定渠道，想進國安局，就先轉文職，所有人員憑專業能力來拚升官，讓最高情治機關脫離軍事體系。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）