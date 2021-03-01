台灣現在非常有「國家」觀念，凡是有什麼緊急的事情發生，政府立刻宣稱要打造「國家隊」，打從「口罩國家隊」、「疫苗國家隊」開始，全台灣就陸陸續續出現了林林總總、大小不一的「國家隊」。好似只要有「國家隊」出場，一切的問題，都不難迎刃而解。「國家隊」儼然就成了古代君王的「欽差大臣」、「八府巡按」，手持尚方寶劍，專門為地方紓困解難、平反冤屈。

「欽差」、「巡按」，其實都是體制之外的非常設職銜，派遣的原因，一定是地方有了如何緊急的災難發生，或是地方官員不能實心任事，甚且貪贓枉法，才會偶一為之的設置，「口罩國家隊」、「疫苗國家隊」，是基於疫情來勢洶洶，大出常情之外，故緊急設立，這還說得通；但連區區水果產銷的問題，都要以「鳳梨國家隊」煞有介事的加以緊急處理，那以後香蕉、蓮霧、釋迦、高麗菜、空心菜等產銷出了問題，是不是也要成立一堆的「國家隊」來應急？

農業政策，早有負責的單位，如農委會，必須先作好全盤的規畫，除非是任用的官員昏昧無能、懈怠荒疏，那才需要另有「國家隊」來裨補罅漏，以回歸於常態，然則，這些農產品的產銷問題，到底是哪個單位、哪個首長，是未盡其責、辦事不力，甚且有因循舞弊嫌疑的？之前不是成立了台農發、台農投、台農外銷平台？為何一有事，這些單位全都銷聲匿跡了？

政府既要成立非常態的「國家隊」，這把尚方寶劍，是不是應該就首先將這些任事的人來個「先斬後奏」？可「鳳梨國家隊」的「欽差」、「巡按」大人是誰？換湯不換藥，真的能夠徹底解決問題嗎？

台灣農漁產銷問題，積弊已久，「自由的鳳梨」，突然間「不自由」了起來，冰凍三尺，誰都知道是政府將外銷的鳳梨幾乎全放在單一的籃子裡，那豈不早就應該未雨綢繆，替鳳梨多找幾個籃子？可多年以來，農委會喊嚷了老半天，打造出幾個不同的籃子？說得難聽一點，也就只有中國大陸這麼101個籃子而已。

台灣的經濟發展，大多數仰賴於大陸市場，這已是無可迴避的事實，除非政府敢於斷然絕然地斬除掉這個大籃子，否則是否就應該更小心翼翼地維護好這絕無僅有的籃子？平時不肯努力周全維護，反倒不時地抽籃筋、剝籃骨，到得籃子毀了壞了，才在那邊遺憾、忿怒、叫囂，再怎樣「自由的鳳梨」，也只能爛在田地裡，終究失去了「自由」。

什麼叫「國家隊」？無非就是一種話術而已。台灣真正需要的是「籃子」，與其聲嘶力竭地吶喊「打造國家隊」的口號，不如腳踏實地、勤勤懇懇地打造籃子、維護籃子吧！

（作者為大學退休教授）