全球關注的「臉書與澳洲之戰」，果然如同筆者先前所預料的，暫時以和解收場，不過已經獲得了重大突破，後續發展值得注意。對台灣來講，更重要的是臉書會付給台灣的新聞媒體多少補償？

原先澳洲強硬立法要逼迫臉書跟當地新聞媒體協商補償價格，否則就要強制仲裁。臉書則全面封鎖澳洲新聞媒體。如今雙方各讓一步，澳洲同意由臉書自行選擇要付費補償的新聞媒體，而且會修改剛剛完成立法的《新聞媒體與數位平台強制議價法》，讓臉書不再會被迫進入協商或仲裁。臉書則表示接下來3年將會「投資」10億美元與新聞媒體合作。

澳洲本來的策略如果是以戰逼和，可謂相當成功，現在谷歌跟臉書都願意付費補償當地新聞媒體，此例一開，其他網路巨擘必然配合，世界各國也都可援例而行。目前谷歌初估1年會付出2300萬美元（約6億多新台幣）給澳洲新聞媒體，相較之下，臉書所宣示的10億美元看起來更多，但其實是要分配給全世界各國的新聞媒體，而且還是3年而非1年預算。

此一事件最大的關鍵爭議在於：各地的新聞媒體花費可觀成本生產報導，谷歌與臉書各自透過搜尋或分享而呈現這些報導，並獲得隨之而來的流量與廣告費，至於生產內容的新聞媒體反而無法獲得應有的流量與廣告費。有人主張谷歌與臉書應該付費補償各地新聞媒體，但是因為多數新聞媒體的實力無法跟網路巨擘對抗，所以付費補償始終無法落實。正因如此，澳洲政府才強硬立法，挺身當媒體後盾。

澳洲之舉雖然有必須肯定的重大突破，但是仍然小有不足，值得世界各國設法謀求改善：首先，網路巨擘因為使用新聞媒體內容而付費補償，補償的對象不應該由臉書等網路業者自行決定，更不應該局限於主流新聞媒體，而應該依照實際的使用情況，依照科學呈現的實際數據來決定，否則對新聞媒體太不公平。

其次，臉書等網路平台付費補償的金額，也不應該純粹喊價，不管是網路平台業者單方面喊價或是雙方各自喊價再妥協，兩者都不合理，而是應該透過媒體經濟學去研究並分析出合理的計算方式，再依此計算網路平台因為新聞媒體內容而獲得多少流量與廣告費，進而推論有多少比例應該回饋給各地的新聞媒體。

澳洲人口大約2500萬，跟寶島台灣的人口差不多。澳洲這次透過立法為在地新聞媒體爭取補償，可望每年最少獲得10億新台幣的補償。此一金額未必合理，但是對苦哈哈的新聞媒體已經不無小補，也算是好的開始。台灣當然必須設法跟進，為本土新聞產業爭取有助於良性永續經營的合理補償方案。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）