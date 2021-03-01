今年是「陸委會」與「海基會」成立30周年的日子，回顧這30年來兩岸關係發展，在國民黨執政期間，兩岸關係和平穩定、繁榮發展，陸委會與海基會扮演雙方協商、交流與服務平台，對兩岸關係起了關鍵性作用；然而在民進黨執政時期，兩岸關係趨向緊張，陸委會成為兩岸隔空較勁的代理人，而海基會協商、交流、服務的功能，只剩下文書驗證與在台灣的台商聯繫等少數服務工作。

由於兩岸關係良窳攸關台灣生存發展甚鉅，尤其是現在台灣年輕一代並不了解兩岸由戰爭緊張對峙轉換到和平穩定發展過程，是非常艱辛且需要發揮大智慧，台灣年輕世代要意識到兩岸和平得來不易，應好好維繫下去。

「九二共識」的新時代意義就是讓兩岸能擱置爭議、務實協商，開創和平穩定、繁榮發展的新局，雙方能交流合作、共創雙贏，人民能安居樂業，企業能永續經營，非常符合當前兩岸關係良性互動之需要，既能維持尊嚴又能兼顧發展，同時可以避免戰爭，讓台灣可以裡子、面子兼得。

但民進黨執政時，兩岸關係趨向緊張，甚至出現戰爭危機。在2000年至2008年，由於當時執政的民進黨不承認「九二共識」再加上提出一邊一國、公投制憲等主張，被中國大陸認為是走向台獨，於2015年3月通過《反分裂國家法》，要以非和平方式來因應國家分裂情勢。

2016年5月20日民進黨再度執政後，同樣因為不承認「九二共識」，再加上繼續維持「台獨黨綱」，被中國大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，導致海基、海協兩會制度性溝通管道與電話熱線中斷，中國大陸甚至經常在台灣附近海域進行軍事演訓，使台海被各智庫公認為最有可能爆發戰爭的地區之一。

而兩岸在國際場域進行鬥爭，導致台灣喪失聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、吉里巴斯等7個邦交國，同時台灣也無法繼續參加「世界衛生大會」、「國際民航組織」與「國際刑警組織」。

總而言之，兩岸自1949年分治迄今，經歷過戰爭、對抗、鬥爭等緊張關係，好不容易在1987年展開交流，經過30多年的發展，中國大陸已成為台灣最大的貿易夥伴、最大的對外投資地與人民出外旅遊最多的地區，兩岸和平穩定、繁榮發展，企業有良好的投資經營環境，人民生活在安居樂業之中，這才是所有兩岸人民的共同期盼，也是絕大多數台灣人民的心願。

目前雙方都有各自的政治理想要達成，如何在各自有不同歷史使命的情況下，維持雙方和平穩定的關係，需要發揮高度的政治智慧。「九二共識」雖然不能滿足兩岸各界所有人的政治理念，但絕對是維持兩岸和平穩定的最大公約數，兩岸應該在此基礎上，逐漸建立永久和平的良性互動，絕對不能拋棄甚至汙名化「九二共識」，使兩岸喪失政治互信基礎。

台灣年輕世代們，兩岸關係經歷過去30多年的發展，和平得來不易，希望大家能清楚瞭解，過去在我們這個世代的努力下，已經拆除許多可能爆發戰爭的引信，打下和平基礎，而未來兩岸關係要走向和平發展或戰爭毀滅之路？這個決定權在年輕世代手上，相信歷史經驗會讓您們做出最正確的抉擇！（作者高孔廉為海峽兩岸經貿文化交流協會會長，鄧岱賢為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）