今年元月3日，筆者曾在《中國時報》撰寫「大陸窮台元年」的專文，指出台灣去年就從大陸賺了超過1400多億美元的貿易順差，可是民進黨台獨政府卻連「九二共識」都不願意承認，造成兩岸關係陷入空前的僵局與低迷中，不知何時才能恢復。在這種情形下，大陸當局勢必無法接受與忍受，而必要採取經濟窮台的手段，對台灣出口大陸產品實施報復性懲罰加稅或禁止進口的處分。如今，果如其然，大陸國台辦已決定自3月1日起，禁止台灣鳳梨進口大陸，打響了經濟窮台的第一槍！

其實，大陸會有這樣的作為，應該早在民進黨政府的預料中。因為一個口口聲聲還在稱呼「武漢肺炎」、處處詆毀大陸當局的充滿敵意政府，怎麼配得上每年還要從大陸淨賺1400餘億美元的鉅額貿易順差呢？這次不過只禁止15億元新台幣的鳳梨進口，與1400餘億美元相比，簡直是「小巫見大巫」，民進黨當局卻如此氣急敗壞的指責大陸是「政治操作」、是「沒有善意」、是「不符國際慣例」，我們不禁要問：民進黨政府禁止了多少大陸產品進入台灣市場，大陸政府何時吭過一聲呢？

信手捻來，隨便算一算，就有如下一長串的禁令清單：禁中國豬肉、禁中國農漁產品、禁華為手機、禁區間測速器、禁愛奇藝、禁淘寶、禁中國無人機、禁中國聯想、禁掃地機、禁海康威視、禁中興通訊、禁中國書籍、禁中國小明、禁中國疫苗、禁中國核酸檢測、禁中國交通運輸、禁中國能源設施、禁中國金融服務、禁中國人買房、禁中國民生供水、禁中國醫療衛生品、禁中國基地台設備、禁ZOOM、禁用微信、禁用百度、禁用微博、禁用小米…，還有許許多多禁止進口項目，已是「逢中必禁」，已到不勝枚舉的地步，民進黨政府還好意思哇哇叫嗎？

古諺說得好：「己所不欲，勿施於人」，舉凡一個稍有羞恥心的個人，都會經常自我反省，是不是有什麼地方做得不好、做了對不起人的事，以求改善。然而曾幾何時，代表台灣本土政權的民進黨政府，卻能做得如此超過，還沾沾自喜，以此為榮為耀，誠應了另外一句老話：「得了便宜又賣乖」。只是還有羞恥心的多數台灣人民，何時才能撥亂反正，唾棄這樣遠離民意的專制政府的綁架呢？

（作者為國立高雄科技大學前校長）