大陸宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，使台灣鳳梨果農頓時陷入愁雲慘霧之中。為因應此一突發變局，蔡總統呼籲國人多吃鳳梨挺果農，農委會則宣布將動支10億元協助果農度過難關。

屏東縣鳳梨今年外銷日本的第一個貨櫃於27日封櫃啟航，許多友台的日本人也在臉書力挺台灣，承諾會多吃台灣鳳梨。因此有熱心網友認為，台灣鳳梨品質優異，建議駐日代表處趕緊去接洽日方增加採購，以減少果農的損失。

駐日代表謝長廷2月28日在臉書回應稱，中國停買台灣鳳梨已經舉世皆知，直接要求日本購買，價錢不易高，數量不會多。建議暫時冷凍起來，等奧運前再到日本市場開拓新的商機。謝長廷表示，能夠體會網友幫助南部鳳農的用心，也很欽佩。但是這麼直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多。

謝長廷指出，台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口中國的1/20，市面看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，我們也可以投入，不需削價破壞行情。建議一時消化不完的鳳梨，可以暫時冷凍起來，想辦法製造成鳳梨果汁、鳳梨果凍、鳳梨冰棒、鳳梨罐頭、鳳梨酥、鳳梨乾等多元產品。奧運之前在日本舉辦友好共同抗疫等活動，在日本市場堂堂競爭，開拓新的商機，慢慢擺脫對中國市場的依賴，這才是長遠之計。

謝長廷說得十分輕鬆，這些實情難道我政府主管機關與鳳梨果農渾然不知嗎？大陸禁鳳梨是突發事件，當然要以非常手段因應，以解燃眉之急。即使日本一時難以取代大陸市場，但若能增加進口，多少也可舒緩台灣果農之痛。謝長廷說的長遠之計，根本緩不濟急，說了等於沒說。

駐外代表是本國與駐在國溝通的橋樑，遇到重要事件，要立即進洽駐在國相關單位，而不是坐在辦公室內憑空想像紙上談兵。謝長廷沒有主動進洽日方相關單位，沒有努力交涉就直接回應台灣網友的建議，完全沒有人飢己飢的心態。台灣鳳梨採收在即，如何處理迫在眉睫。如果所有駐外人員都用這種「以不變應萬變」的方式做事，駐外館處何必設置急難救助專線呢？

猶記得2018年九合一選舉，其中包括日本核食公投。謝長廷不留在日本積極與日本政府溝通解釋，卻跑回台灣為民進黨候選人助選。以至於反日本核食進口公投過後，日本政府極度不滿。當時日本外相河野太郎甚至明言，台灣恐難加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。謝長廷事前沒有在日本做必要的溝通，事後也沒有對日方做任何補救措施，卻說公投後果要由台灣全民負擔。這恐怕不是駐日代表應有的作為。

去年11月24日大陸外長王毅訪問日本，謝長廷卻身在台灣。王毅訪日事關重大，按外交部慣例，謝長廷應該及時銷假返回日本，實地了解狀況，坐鎮指揮採取應對措施。但是謝長廷根本不予理會，仍然留在台灣。更甚者，謝長廷說除非我們跟北京有管道，否則無從事先知悉王毅何時訪日，證明謝長廷在日本多年卻仍然欠缺人脈，跟外務省也毫無交情，完全無法及時掌握重要訊息。

蔡總統任命謝長廷駐日，恐怕是為了讓他遠離台灣政壇，減少滋生事端的機會。否則，這樣的駐日代表其實是可有可無。

（作者為退休大使）