新聞報導稱，在新冠疫情肆虐下，中國大陸於2021年2月26日，亦即全球華人的元宵節，舉行大會宣告在現行標準下脫貧成功，如期完成新時代脫貧攻堅任務，多國人士積極評價這成就，認為中國的減貧經驗值得借鑒。作為世界最大發展中國家，中國提前10年實現了聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標，加速了世界減貧事業的進程。

大陸疫苗研發在世界上位於第一方陣，已開發出多種疫苗，在尚未滿足國內需求之下，仍優先運送到包括東南亞多國、蒙古，匈牙利、巴西、墨西哥、烏拉圭、非洲等數十個國家支援，應是大愛的表現。

聯合國開發計畫署署長祝賀中國完成消除絕對貧困的艱巨任務，聯合國糧農組織25日公告稱，中國政府和人民創造的規模最大、持續時間最長、惠及人口最多的減貧奇蹟，為全球減貧作出了重大貢獻。

貧困是人類社會的頑疾。反貧困始終是古今中外治國安邦的一件大事。一部中國史，就是一部中華民族同貧困作鬥爭的歷史。尤其是近300年來，自大自滿導致的貧窮落後與戰亂連連，更突出中華民族必須脫貧的重要性。多國人士表示，中國減貧成就得益於中國領導人將脫貧攻堅擺在國家發展的重要位置，是中國政府和人民共同努力的成果。

大陸脫貧攻堅戰的全面勝利是有基礎的：通過數十年來的努力作為，大陸已把貧困人口從近10億人降低到約1億人口，到2021，大陸經濟總量突破人民幣100萬億元 (近16兆美元，約為日本GDP的4倍)，人均GDP已連續2年超過2萬美元，成功跨越了中等收入陷井，是世界最大貿易國、工業國、生產國，急起直追的中國科學與技術研發論文，已和美國並駕齊驅，這些都有助於中國脫貧。

但是脫貧是龐大複雜的工程，涉及財政、科技，社會文化，貧富差距、知識鴻溝，地域特色、漁與魚兼授、體制改革創新、等多領域的反覆論證與試行，而在外還有少數不願意中國復興而拖後腿的，僅2月25日一天，美國國會就有四個反華議案，這些對中國施政者都是「全國一盤棋」的相對利害權衡，想必是十分不容易而須要有堅忍不拔的毅力與決心。

到2021年，9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困，創造了一個彪炳史冊的奇蹟！這是中華民族的偉大光榮。

台灣與大陸都是抗疫模範生，台灣預計不久將有本土生產的疫苗，除了生化產業，台灣也有可觀的海空運輸業，如果兩岸就疫苗生產與配送物流合作分工，將加強兩岸人民的善意互動，又將對世界抗擊疫情添加正面效益。

（作者為航太工程師）