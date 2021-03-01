台灣外銷大陸的鳳梨因被檢出介殼蟲，自3月1日被大陸海關總署徹底封殺、全面暫停進口。無獨有偶，隨後亦傳出高雄六龜農會原訂後天要出口3公噸蓮霧到大陸，突然接獲貿易商要求暫停進口也就是棄單，對方直白說「先觀望鳳梨情勢再決定」，先是鳳梨後是蓮霧接著會不會香蕉、芭樂、柑桔、芒果、蜜棗、柚子、檸檬、荔枝，全都中鏢，台灣果農只能「剉咧等」！大嘆以前看天吃飯現在靠政治吃飯。

不說不知道，看了嚇一跳，據農委會資料，台灣鳳梨1年出口大陸達4萬多噸，占外銷的97%，數字相當驚人。然而，2020年台灣共有13批輸陸鳳梨被檢不合格，光去年4月就檢出8批不合格，大陸一直以退運示警。不過台灣出口到澳洲的鳳梨，會經過嚴格的檢疫技術處理，包括鳳梨包裝上註明可溯源資訊、摘去官芽、經溴化甲烷薰蒸2小時殺滅有害生物等，不曉得輸入大陸的鳳梨是不是因為統戰讓利、政治採購，非買不可，所以就便宜行事沒有比照辦理才會頻頻出包。

早在2019年初，即有學者曾就兩岸水果貿易問題撰文指出，台灣鳳梨出口超過9成依賴中國大陸，但銷陸的品質管控近幾年來愈來愈糟，若台灣的出口商再不好好管控品質，將影響台灣鳳梨外銷。果不其然，一語中的，所以也不全然是台獨水果惹的禍，無限政治上綱反而看不清問題的本質，只是出了問題之後，綠營人士還叫嚷「自由鳳梨」，比照澳洲的「自由紅酒」，對號入座，自貼標籤，這才是挖坑給台灣果農跳。

2016年以降民進黨全面執政後兩岸關係不斷交惡，大陸坊間一直有種「我當你同胞，你當我錢包」，真心換絕情的憤慨，蔡政府一面拚命拉高仇中政治對抗，一邊要求惠台措施不打折扣，原本譏為糖衣毒藥的ECFA也不能中斷，台灣島內一片反中、拒中的激昂民粹，無視於大陸對台的和平讓利，也冷血對待大陸人民基於同胞愛的採購，甚至用「反正是統戰，不要白不要」來合理化「兩面人」。

但大陸人並不「二」，不會一直讓民進黨魚與熊掌兼得，甚至得了便宜還賣乖，其實買賣本來就是歡喜甘願，大陸拋開政治、統戰採購，對台「以直報怨」也是天經地義，民進黨政府自食其果更是剛好而已。

當年ECFA早收清單以後會不會變成不收清單？這些水果產地多是綠營執政縣市，以後綠色執政會不會變成滯銷保證？市場供需失調就會開始跌價，果賤傷農，台灣果農不能只是「剉咧等」，除了自力更生提升品質外，蔡政府還是得輔導拓展外銷渠道，情商美日多買些台灣水果，友情贊助以實質行動來挺台灣，不要總是口惠而實不至，只會說空話、打嘴炮。

兩岸一家親的美好年代已經一去不復還了，如今是軍機繞台、經濟制裁，接踵而來，見微知著，現在只是台灣水果不得其門而入，以後會不會採行路徑依賴，越發變本加厲，形成全面封鎖，這才是所有台灣人民都要「剉咧等」。

（作者為台灣青年聯合會理事長）