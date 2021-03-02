對於陸配的處境感同身受，和我旅居英國的生活經驗有關。在英時深刻體會寄人籬下的感覺：曾經在火車站月臺上被青少年喊「yellow」；從事法律服務工作時，看到英國仲介違法苛扣移民勞工的工資，英國的食品業者雇用包括華籍在內的外籍移工，以勞動派遣的方式將勞動力外包，透過仲介業與工頭壓低人事成本。移工所得，遠低於法律的最低工資規定。

我生活在外國時，不希望被外國人歧視；當回到臺灣，也希望這片土地上的人，不管是新住民或原住民，都能相互平等對待，己所不欲勿施於人。曾經陸配與外配在臺灣沒有工作權，有陸配幫賣麵的先生結帳、收碗盤，鄰居檢舉，警察取締，陸配便被遣返大陸。恩愛的夫妻被迫分離，小孩不知該讓誰帶著，下次團聚更待何時。賴幸媛主政時，陸委會推動修法，將工作權還給陸配。我常與反改革者談：如果您家小孩因為嫁娶外國人，住在美國、英國，但是當地政府說，抱歉，因為你是外配，不能工作，不能賺錢。這公平嗎？您的小孩不管是大學畢業、博士學位，是科學家或是藝術家，他只能當米蟲待在家讓另一半養？陸配有工作權，陸配可以賺錢養家，協助先生多存點錢，扶養他們生下的臺灣之子，照顧公婆，陸配的工作權就是這些臺灣家庭的生存權。

讓大陸人來搶飯碗

為了推動改革，賴幸媛親赴立法院五十八次，遊說立委，推動《兩岸人民關係條例》修正案以及相關制度的修訂，改善這些臺灣媳婦的不平等地位。改革通過後，陸委會同仁兩天內接到四百通反對電話，民眾抗議說：臺灣人都沒有工作了，你們還讓大陸人來搶我們的飯碗。

陸配享有工作權之後，賴幸媛與我曾在臺中高鐵站的臺灣精品店遇到一位陸配，她是店經理，大學畢業，來臺四年。她抓著賴的手說，謝謝賴主委，我剛來臺灣的前兩年，因為不能工作，不敢工作，但是看著先生很辛苦，家裡只有一份收入，在家裡悶得發慌。現在可以工作了，覺得生活踏實多了。

臺灣自古就是移民社會，四百年來一直都是。臺灣人稱呼另一半「牽手」，這個非常本土、閩南話的稱呼，其實就是漢人男子向平埔族女子求婚的儀式。《彰化縣志》記載：「男送檳榔，女受之，及私焉。謂之牽手。」「牽手」，儀式簡單而浪漫，象徵平埔族接納漢人，倆人互相扶持、一生同甘共苦的承諾。四百年前，臺灣土地上的原住民接納了漢人的祖先，不分閩、客，本省人都是移民的後代，閩、客移民應以同樣開闊的態度歡迎新住民。

陸配劉茜與鄭小文，是陸委會推動陸配權益改革時，最令人揪心的案子。

第一次見到鄭小文時，兩百多位陸配正聚集陳情，鄭小文與劉茜兩位的處境特別心酸，似乎在陸配圈很多人都知道，我剛負責陸委會主委辦公室，一走到陳情現場，幾位陸配姊妹就趕忙到人群裡拉她過來。站在我面前，新移民勞動權益促進會的王娟萍理事長鼓勵鄭小文說出她的陳情，她還沒開口，眼淚簌簌就流下來。

骨肉無法和媽媽在一起

鄭小文和劉茜都是因為跨境婚姻而與前婚生子女分離。跟著先生住在臺灣的她們，身分是居留的大陸人民，不是有臺灣戶籍的中華民國國民，儘管是臺灣家庭的一份子，她們前段婚姻生的骨肉卻不能跟著媽媽來臺住在一起。劉茜的小孩彭小弟十歲，小文的女兒更小。獨自在大陸的彭小弟遭劉茜的前夫棄養後，生活無依，偷東西被公安抓，衣服被寫上「小偷」兩大字遊街示眾三天，劉茜得知後泣不成聲。她跑到立法院，一個立委也不認識，聽說徐中雄委員和委員辦公室的陳雪慧主任關心移民權益，她向立法院研究會館的接待櫃檯說要找立委陳情。陳主任到大廳看看到底怎麼回事，劉茜一開口人就跪了下來：「只要給我條路，我為妳作牛作馬都可以」。（待續）