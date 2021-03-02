初遇士官長，是我大學畢業，完成在海軍新兵訓練中心六周的基本訓練後，分發到他所在的艦隊作戰單位服務。他已逾知天命之年，是本單位年紀最長的資深成員。

士官長出生於一九三五年，他看到我這個甫報到的上等兵，執行所負責的業務還不錯，我們又有緣在每周四「莒光日」政治課程中編在同一小組，加上母親家族的空軍背景之故，我竟還能說上幾句他老家的四川話，所以我們逐漸熟稔起來了。

士官長的左右手前臂，各有著「殺朱拔毛」和「反共抗俄」的標語刺青，記得他初次提及此事，在深深地吸了一口香煙，把思緒帶回了一九五○年代，方才娓娓道來這數十年與「反共義士」一詞掛鉤的始末。

當時尚在四川省讀書，不過十六歲的士官長，輟學參加「抗美援朝志願軍」。他們經過短暫訓練後，雄糾糾氣昂昂地跨過鴨綠江，支援朝鮮半島前線。可是戰爭的殘酷完全不是他們所能想見的，他的部隊被以美軍為首的聯合國軍擊敗，九死一生間他被俘虜了，送入戰俘營。

在戰俘營的日子才是風聲鶴唳驚悚的開始。當時營內訊息不通，謠言四起，國民政府在聯合國軍的默許下，也混進了許多假冒戰俘的特務人員，戰俘營內反共親共勢力糾結交錯，戰俘之間因意識對立發生的鬥毆暗殺也層出不窮。不滿二十歲的士官長，被迫要在民主、共產兩大陣營選邊站。他順著大流，認定北京政權已高度懷疑這些被俘軍人的忠誠度，眼下的活路就是去台灣加入國民政府行列，不過聽聞去台灣唯一的但書是要在身上刺上反共標語，否則台北當局是不會予以接納。所以一萬四千多名的前抗美援朝志願軍人，個個肉身上刺上反共標語圖騰，他們藉此換取在自由世界間一個新的身份「反共義士」。在韓戰結束後的一九五四年一月二十三日，他們搭艦抵達了寶島的基隆港，如同先前在「大江大海一九四九」年抵台的兩百萬難民一般，每個人也懷揣著離散家庭的心酸。

隨後士官長被分配到海軍成為基層水兵，他考入士官學校，再一路擢升至士官長，也成了家，離四川千里之遠的台灣寶島早成為他的第二故鄉了。

一九八七年國府開放探親，現役軍職人員基於國家安全考量是不在開放之列的。某次我不經意提及父母親返鄉探親，還順道走訪四川省一遊，暫態間士官長沉默了，我猛然查覺出自己的失言碰觸到士官長心中最脆弱的一塊，畢竟在單位裏，其他中校以下的官士兵都是出生於寶島台灣，而士官長的原生家庭還遠在千里之遙的天府之國，想家又歸不得的煎熬，豈是我等所能理解？

我役畢退伍後不久，有次在新聞中，看到行政院退除役官兵輔導委員會，編列鉅額預算，利用雷射（鐳射）除疤技術，免費替這些曾刺字的反共義士們，移除身上的反共標語圖騰，好讓他們回大陸返鄉時，免除不必要的政治紛擾。我馬上就想到說著一口四川話的士官長，他當時應該屆齡退役，也是走訪四川老家一趟的時候吧！固然移除左右前臂的那「八個字」誠然有些疼痛。不過，曾在槍林彈雨中來去的士官長，想家想了數十年，此刻只要能回家，這些代價又何足掛齒呢？（作者為自由作家）