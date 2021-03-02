2021年1~2月六都建物買賣移轉件數月增率均為負數局面，顯然短期尚處於政策適應調整期而使房市景氣難有突出表現，而中期市場則有房貸利率處於歷史相對低檔、市場資金相當充沛、房產為國人投資避險工具首選等支撐因素的現象；顯然在2021年首季打炒房所導致的觀望氛圍可望慢慢轉淡，再加上329檔期傳統旺季到來後，預計第二季的房市景氣應可優於首季，況且營建工料雙漲風險使得更多不動產開發商捨棄預售模式，連帶使得市場供給和賣壓獲得舒緩，也提供房價穩定支撐的力道，故2021年整體房市價量將可望呈現穩健發展的局面。

其中估計2021年2月六都建物買賣移轉件數月增率持續出現負數態勢，主要是適逢農曆春節，交易天數較少，以及賣方期待價格下跌而暫緩出手或是出手意願降低，加上2020年12月各部會陸續祭出的打炒房或健全房市的政策效應，市場尚在消化中，不動產市場買盤從先前的積極投資轉趨觀望，例如行政院祭出的「健全房地產市場方案」、央行推出房貸針對性審慎措施、內政部完成不動產市場診斷指標研議、立法院通過實價登錄2.0，未來實價登錄門牌需完整揭露、禁止紅單轉售、預售屋簽定後30日內逐案申報等措施，故2021年2月六都建物買賣移轉件數月增率仍延續1月以來的下滑態勢。

也就是說政府近期一連串的房市政策，主要皆是期望減緩房價上漲以及抑制炒作房市，讓不動產市場回歸比較穩定的狀況，而2021年2月國內房市也確實尚處於調整的階段，畢竟部分買盤在政策發酵後略顯觀望，況且房市買賣雙方拉鋸戰擴大，其中欲趁機壓低價格的購屋族仍不少，但賣方價格防線牢不可破，議價空間也無鬆動跡象，導致房市交易量不易擴大所致。

事實上，2021年國內不動產市場所面臨的經營環境仍是利多於弊，包括主計總處預估2021年國內經濟成長率將由2020年的3.11%提升至4.64%、全球新冠病毒肺炎疫情在疫苗開始施打後已有減緩態勢、房貸利率並無上調的空間、市場資金滿溢等。

僅是需留意房市政策在2021年將呈現動態性的調整，例如2021年2月下旬財政部預告修正「房屋稅條例」，企業、法人將不再適用「住家房屋現值低於一定門檻免稅優惠」；自然人全國僅限三戶可適用免稅優惠，全案預計2021年7月生效，2022年5月申報適用，預計此措施影響的層面將為部分房東將房產分割為小坪數，以化整為零的方式來規避課稅的情況，並排除法人適用這項免徵標準，不過預期受到衝擊的族群相對較少。

而在內政部實價登錄2.0、紅單納管預定2021年7月上路實施前，不排除短期內再度展開聯合大稽查行動，以維持市場交易秩序；另外財政部租稅手段的措施將為未來市場觀察的焦點，其一是囤房稅稅率是否調高，其二則是房地合一稅短期持有期間的拉長情況，以及衡量是否將境內公司納入房地合一稅的範圍內。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事）