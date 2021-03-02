在我們群裡，最「愛國」的該算小蔡，小時候，蔣總統要我們反攻大陸，解救四萬萬生活在水深火熱中的苦難同胞，我們這群相互提攜，奮鬥了數十年的台灣婦女，只有小蔡不辱使命。被她「解救」來台的老趙，除了是個大小女人都會注意到的人精，還是個被共產黨整得一佛出世二佛升天的右派，我們去她家擺龍門陣，不是唱兩岸相褒歌，而是老老實實去補課。

課程的內容美其名曰學習交流，事實上是新手村成員遇上了骨灰級玩家，我們最想「外掛」的是，當愛情在政治跟金錢的掛勾之下，兩性之間還能有多少純欣賞的成分？老趙跟我們分享了他那段窮風流、餓快活的日子，我們聽完是真心誠意打心底稱他一聲「老師」，因為台灣的歷史教科書真的只是教科書，就算是經常在媒體亮相的，學牙醫治牙，下功夫硬鑽的，研究大陸問題的專家學者們，都不如我們親近的這個「活歷史」，來得更接近真實。

有人說：當男女的知識程度一樣高，女人要崇拜才快樂。我覺得反之亦然，證有易，證無難，好多位早已心如古井水的，看到小蔡跟老趙這段黃昏的「燃燒」，也不禁想要開弓不放箭，不是想等邱比特上門較量，而是躍躍欲試先練身手。小蔡不擔心戶限為穿，因為家裡有「寶」，天下事沒有比「獻寶」更讓她感到驕傲，幾十年來她老被人譏笑，說找老公就像老和尚盼媳婦，那是下輩子的事，沒想到她敢學趙匡胤押江山，下大注爭輸贏，贏來的還不是假（賈）寶玉，而是真（甄）寶玉。

■名正言順說姼仔

小蔡說老趙來台後最得意的事，是經常跟他的大陸親友在電話裡炫耀：我在台灣有一群姼仔。說此話一出，電話那端的無一例外，都會學牛犢子撒嬌頂他一句：就憑你？

姼，音同十，美女的意思，這是我們公認的「太傅」小林，受邀來幫忙擴充氣場時說的，小林的外號很多，我最喜歡的自然是我幫她取的「景德鎮茶壺」——詞（瓷）好，她不只閩南語道地，還出口成章，說起話來就像重錘掉在鋼板上落地有聲，一開口就讓我們感到與有榮焉。

大師傅進廚房就是內行，她對老趙說：「你來台的目的，是為了來奅姼仔，奅，音義同泡，你說奅姼仔（泡妞）沒人聽懂，說奅七仔大家都懂。」

我們登時才明白，年輕時老以為不入流的「七仔」（女朋友），原來跟數字有關，外國人把七當幸運數字，我們全不清楚普通話唸十的「姼」，意思應該是女加多，怎麼會跟閩南話的「七」糾結在一塊兒？小林笑說還要回去研究。

我們都是從長期物化女性的社會打滾過來，覺得毛澤東在世的唯一功績，是解放了大陸婦女，而被他視為會妨礙他千秋大業的，人數超過五十萬的右派分子，他們多數是中國菁英，在反右鬥爭（1957）時因言獲罪，被有心人給故意醜化成張飛擺屠案的凶神惡煞，在已被老毛解放了的婦女眼裡，糊里糊塗地成了張愛玲筆下的塵埃，當「塵埃」有機會飛揚時，自然是要叫人打噴嚏的。

■解放婦女比一比

我們這群生在青天白日滿地紅，致力於宣揚自由、平等、博愛的四、五年級生，會不約而同地喜歡跟老趙聊天，首先是他當年有如蜻蜓撼石柱的精神，為了前途放棄愛情的「石柱」，讓十多年的感情雨打風吹去也紋風不動，老趙還說要感謝對方學張飛睡覺眼不閉，說當時如果沒有決絕的分手，兩人可能都會變成「人民的敵人」，結果可能是無法順利畢業。

人身是由細菌跟病毒聯手組裝而成，最聰明的辦法就是共存共生，出於現實的考量而被迫要解放「病毒」的思想，我們不是當事人，因此無從置喙。我們能做的，是搬出俗話說的：「揀新婦揀一個，揀女婿揀一家。」意思是娶媳婦要注重媳婦的人品，挑女婿要先過濾女婿的家人，這兩句話顯示台灣人對未來的親族關係，有極其周密的考量。

因為住得近，大家得空便相約去小蔡家，習慣會說是到魯班門前問斧子，討學問來的，其實是一打醋二買鹽，兩得其便幫小蔡「過濾」她的台屬女婿。一開始最讓大家感興趣的，自然是老趙那段有如湯罐裡煮牛頭，深不下去的情史，小蔡轉述多次仍不勝唏噓。

■女秀才哭哥惹不得

老趙跟他的初戀情人，兩人小學同班，後來又考上同一所大學，兩度同窗的緣份，按說應該是廟門口的一對石獅子，天長地久的班配下去，但面對讓人離心離德的反右鬥爭，老趙的初戀情人，最後是成全了他的真心換絕情。

巴爾札克曾說：「女人審問心愛的情人，猶如法官審問罪犯一樣。」巴爾札克是十九世紀的法國男人，看待愛情有他一貫的「現實主義」心態，二十世紀的女性，是不會笨得把心愛的男人貶為「罪犯」，然在五星紅旗下長大的女性，最無法脫離的就是現實，老趙說：「政治浪潮都過了，我在王府井遇到她，她卻連招呼都不打。」

老趙這打從小學就知道談戀愛，早已心甘情願被「馴服」的駿馬，卻因一個如同小孩扮家家酒，一會兒好一會兒壞，十分變化無常的政治需要，成了反革命分子，成了人民眼中的「罪人」，在宣傳的力道下，「罪犯」是連大年初一跟人拜年，想說句「你好我也好」的資格都沒有，他說那位女秀才當街不認他，是因為心裡暗認他還是個「凶」（兄）！

老趙說不能因為人家跟我們不一樣，就覺得人家「變態」，說當時人人最怕的是「瓜蔓抄」，也就是順藤摸瓜，政治術語叫羅織誣陷，有了瓜蔓抄就少不了批鬥會，說那情況就會像王婆罵街，搞得四鄰皆知，這是大勢所趨不能怪她。

曾經的「郎騎竹馬來」，轉眼成了人家連夜想拆的望夫台，再見時便名正言順地成了陌路人，聽得我們雖義憤填膺，但也替小蔡高興，要不是老趙的初戀情人在屁股安上了發動機，後勁大到要對他這個「人民敵人」嚴加防範，打定主意要推開西瓜撿芝麻，哪輪得到小蔡繼續她的前生未了情！

■亂叫老闆娘是大忌

老趙是雨傘雖破骨架不差，我們對他的硬挺，不只因為我們曾是雨傘王國的國民，不光是一離開小蔡家，會說劉姥姥出了大觀園，收穫真是大，而是老趙天生太有女人緣了！

馬克思說：「幾何定理觸犯了人們的物質利益，人們也會起來反對它。」

經濟地位決定語言重量，這是門洞裡敲鑼鼓，裡外都會響的硬道理，我們完全贊同，但連帶扯到馬克思，我們實在全都跟他不熟，小蔡只會提醒老趙：在台灣你只要注意母老虎跟地頭蛇，他們全都不好惹。

老趙說：「我最想學的是老闆娘的台語怎麼說。」

老趙不曉得他已經捅到了馬蜂窩，見小孟開始學徐庶進曹營，繃著臉一言不發，小蔡馬上緩頰：「台灣女性很多是不婚族，你可別遇到有點年紀的，就學人家叫老闆娘，老闆都不想找了，誰希罕當老闆的娘！」

依我看小蔡是多慮了，老趙面對我們，向來很會自編自導自演，是藥鋪裡的甘草少不得，連特別愛挑學問做的小孟，也私下跟我說去小蔡家，很像是到關帝廟找美髯公，從不落空，她一肚子的問題，幾乎把老趙給獨占了去，我們當聽眾的，如前所述，是劉姥姥上賈府，回回滿載而歸，我們很想一輩子當會計，長期打算要當老趙的姼仔，因為看他收服女人心的過程實在太好玩！（朱言紫／台中市）