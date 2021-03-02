每年的二二八除了放假外，就是聽一些批評專制獨裁的國民黨，在1947年前後，如何奴役迫害本省人。連馬英九先生每年受邀參加紀念二二八死難者的活動，都還要受到辱駡，説馬英九的出席是對二二八死難者的侮辱。筆者向來對於過去的歷史，不管誰對誰錯，都主張要還原歷史真相，堅持大是大非，對於二二八更是如此！

擧例來説，本省人被殺應該強調回護他們的名譽，但二二八事件中無辜被殺的外省人，難道就只能沉冤地下，永不被提起，或者是否也應該獲得賠償，得到一紙沉冤昭雪的名譽書？

筆者更反對一直以紀念二二八為名目，永遠把它當成提款機，把台灣的民主發展的種子完全歸給二二八。要知道二二八事件中，當時被認為較具規模的軍事反抗行動，來自中台灣的「二七」部隊，而二七部隊確實不折不扣是中國共產黨埋伏在台灣的第五縱隊，希望借機能把台灣搞得天翻地覆，好讓中共血洗台灣。當時二七部隊的指揮者是謝雪紅，事敗後經由日本逃回中國大陸，一直在中共擔任對台統戰的高官。當時國民黨把二二八定調為民亂或叛亂，也不是沒有道理。

筆者更反對把二二八事件和後來台灣的民主發展完全掛鈎，似乎後來的雷震組黨，反對勢力的成長，到1976年的中壢事件，以及1979年的高雄美麗島叛亂事件等等，都是二二八埋下民主的種子，然後開花结果？如果是這樣，那乾脆説蔡英文總統的當選，是得利於二二八的歷史延續性，而不是因為厭惡中共的結果？

例如，在台灣的反對運動和民主發展中，居功厥偉的吳三連先生，在1951年時，根本無意競選實質上是首都的省轄市台北市長，加上國民黨內也有人積極要爭取，但是蔣介石親自主張，像吳三連這樣耿直敢言的人，應該在台灣的民主政治中，扮演一個角色；最後決定國民黨不提名，以致吳三連高票當選，成為1945年後，台灣從日本人手中收回後，第一位民選的台北市長。

吳三連先生在日本殖民時代，就因為挺身反對日本高壓統治台灣，而不容於日本政府，後來還流亡到天津，甚至於當選代表台灣的制憲國大代表跟第一屆正式的國大代表。吳三連後來經商，更創立了自立晚報，針砭時政，不僅對國民黨沒有少批評，連當時反對國民黨最厲害的「黨外五虎將」省議員李萬居等人，更是吳三連極力支持才有的反對力量。在台南吳三連故居掛牌儀式時，現在貴為副總統的賴清德還親臨主持。難道説吳三連也是二二八事件的副產品？當然不是，那是蔣介石有意推動地方自治，因而有的地方民主的體現！

筆者認為台灣民主發展的歷史詮釋權，不是民進黨的專利品，也不是它的提款機。正視歷史，勇敢站出來，從台灣全體人民的角度，大氣地走出來，説出歷史真相，爭一個大是大非，這也是國民黨做為最大反對黨，責無旁貸的功課！

（作者為學術工作者）