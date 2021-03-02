大陸全國脫貧表彰大會25日在北京舉行，台灣媒體報導不多，公眾輿論基本忽略此事。但習近平在會中特別感謝台灣同胞，相當罕見，值得一談。

根據世界銀行統計，自上世紀80年代以來，中國共有8億多人擺脫貧困，占同期全球減貧人口總數的70%以上。這當然是大新聞，台灣媒體卻不感興趣，推測可能是不想附和對岸大外宣。看看《人民日報》的報導，什麼「綜攬古今、環顧全球…，締造標榜史冊的人間奇蹟」，印證中國共產黨「不忘初心，重信守諾」云云，確實過頭到了一個程度。但重點是：習近平為什麼要點名感謝台灣同胞？

這證明北京最高當局心裡清楚，大陸全面脫貧並不只是共產黨的功勞。早自毛澤東時代，中共就已經把脫貧列為主要課題，卻毫無效果，甚至曾造成幾千萬人飢餓死亡。大陸脫貧真正看到成效，是從1978年鄧小平推動改革開放才有的。在此過程中，台商扮演了十分關鍵的角色。台商不但帶去資金、人才和技術，也把管理和know-how輸出，讓大陸可以順利銜接全球市場。

尤其六四事件後，外資紛紛撤離大陸，唯有台商逆勢進駐，讓大陸經濟得以持續發展。根據統計，2019年中國貿易出口規模最大的100強企業，台商高達32家，中國外貿前十大企業，台商就占了4家。台商對大陸經濟、外貿和就業的貢獻，由此不難看出。

台灣企業為大陸掙外匯、促進各地就業，對大陸實現全面脫貧貢獻鉅大，更不用說多少台灣人投入希望工程，為大陸窮鄉僻壤出錢出力，但這些卻都被大陸官媒刻意淡化、避談。不僅如此，2008年汶川地震發生，台灣人基於血濃於水的情懷，前後捐了88億多新台幣，是境外捐助最多的，但如今有多少大陸人還記得？反觀日本311大地震，台灣人只不過捐了約70億元，比汶川地震還少，到現在還有許多日本人念念不忘，亟思回報。

大陸習慣以「中央」自居的獨尊心態看待台灣，不情願承認台灣對大陸的幫助，每次談到兩岸貿易就說台灣每年享有上千億美元順差，經濟嚴重依賴大陸，卻不去說台灣如果停止晶片供應，大陸科技產業可能垮掉一半的事實。然後又在國際上處處打壓，機艦天天擾台，這樣的霸道行徑，教台灣人如何嚮往統一？

習近平這次在脫貧表彰大會上，特別提到台灣同胞的貢獻，算是還了台灣起碼的公道。希望這不會是一閃而過的空谷足音。兩岸善意需要雙向積累，不能一面肯定台商台胞貢獻，一面又藉鳳梨這種小事來生非。否則等到台灣被逼拓展多元外銷有成，不再依賴大陸市場，抵制鳳梨（或其他農產品）豈不等於助長去中化，請問這是北京想要的嗎？

（作者為信民兩岸研究協會理事長）