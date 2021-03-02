中國大陸海關總署宣布，因多次從台灣輸往大陸的鳳梨中檢出大洋臀紋粉蚧、新菠蘿粉蚧、菝葜黑圓盾蚧等檢疫性有害生物，自3月1 日起暫停受理台灣鳳梨輸出。

消息傳出，鳳梨農民欲哭無淚。蔡英文抓緊機會譴責陸方決定，指中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨，顯非正常的貿易考量。吳釗燮則懇求盟邦支持「自由鳳梨」。執政團隊也紛紛排排坐吃鳳梨，大挺台灣鳳梨，綠軍側翼也大肆譏諷大陸同胞真可憐，再也無福消受台灣的金鑽鳳梨。種種光怪陸離的搞笑動作，非但無解台灣鳳梨產銷問題，也渾然不知，鳳梨事件其實是北京祭出的東風雨露，旨在考驗台灣國安團隊，試探蔡英文伸出的橄欖枝究竟是真是假。

「中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨，顯非正常的貿易考量」，是嗎？台灣鳳梨驗出介殼蟲，有影響大陸農業生產和生態之虞，暫停進口，正是國際貿易的標準做法，怎不是正常貿易考量？台灣禁用華為、封愛奇藝、禁淘寶、禁大陸口罩、禁大陸疫苗，哪一次不是突襲？哪一次曾經提出過什麼危害台灣的具體證據？只因不喜歡，就禁？這難道就是正常貿易考量？

2016年蔡政府不承認九二共識，以迄今天，蔡政府哪一項有關兩岸的政策與決定不是「單方面」的？台灣可以單方面無理制裁中國大陸，大陸不能單方面合理制裁台灣？正常貿易考量的定義，全看台灣自行定義？這是什麼對等、尊嚴的邏輯！

鳳梨是ECFA（兩岸經濟合作框架協議）早收清單之一，從2016年迄今，台灣鳳梨銷往大陸共計2億2841萬美元，這都是拜國共兩黨簽署ECFA之賜，是台灣多賺的。蔡政府不承認九二共識，北京何不早早就找個「藉口」將早收清單沒收？2020兩岸貿易總額高達2600億美元，台灣享有1400億的順差，鳳梨銷往大陸總金額不過4987萬美元，北京真要啟動「非正常貿易」，真要啟動貿易報復，何必挑鳳梨這樣佔兩岸貿易九牛一毛的項目開刀？

大陸暫停受理鳳梨進口，是透過「國共」簽署的「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的平台通報我方的。此一動作，刻意凸顯北京方面並未中止兩岸間既存的23項協議，而在北京眼中，這23項協議正是兩岸存有九二共識的具體表徵。此一動作，也暗示，只要台灣持續透過23項協議所達成的平台，進行對話與溝通，視同台灣默認九二共識，視同兩岸可以逐步回到對話的正軌上。

不僅如此，陸方的通報，用的是「暫停受理」4字，並沒有斬釘截鐵說從此禁止進口了。「暫停受理」意味著只要透過正常的管道、透過適當的平台、做出補正，消除鳳梨的介殼蟲，鳳梨輸陸便可重新啟動，兩岸間「有意義的對話」，便可從小而大，逐步恢復。這跟2016年蔡英文就職演說後，北京釋出「補考」兩字，一樣是用心良苦，是要考驗一下民進黨的政治IQ，驗證一下蔡英文期盼兩岸進行有意義對話的可信度。

北京藉著兩岸間議題，試探蔡政府「謀和」還是「謀獨」，非起於今日。2019年12月31日疾管署去函陸方詢問有關武漢爆發不明肺炎，儘管大選期間民進黨屢屢造謠生事，藉反中仇中打擊對手，攫取選票，大陸疾控中心仍然中規中矩地透過「兩岸醫療衛生合作協議」平台，回覆台灣，也答應台灣在大選結束後可派員前往武漢實地考察疫情。新冠病毒來襲，台灣能超前部署，說起來，不能不歸功於這項協議。然而，在那之後，台灣又是禁止口罩輸陸，又是禁止陸方包機載客來台，又是禁止小明入境，還大辣辣地歧視世衛組織秘書長譚德賽，堅持稱呼武漢病毒，加碼羞辱中國大陸。

前車之鑑，北京怎能率爾相信民進黨的話？怎能不挑一個小議題，以鳳梨禁令為東風雨露，試探一下蔡政府謀和的誠意？無奈，民進黨志大才疏、無知無能，讀不懂北京言詞間的藝術，還蠢到忙著大啖鳳梨、譏諷中國。看來，兩岸春暖花開，遙遙無期。

（作者為資深媒體人）