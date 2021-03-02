「珍愛藻礁」公投連署獲得廣大迴響，民進黨又把「馬維拉」搬出來，說觀塘三接站是馬政府時期核定云云，要把單純的環保議題，操作成藍綠對決。

首先民進黨又玩了話術，觀塘三接站在馬政府時期，只有核定中油內部的預算編列，並沒有通過環評，距離定案還有一段很遙遠的距離。2018年，如果不是民進黨強力介入環評大會，逼走環保署副署長詹順貴，翻轉專案小組建議的「退回主管機關」結論，觀塘三接站根本不會過關。

民進黨破壞環評制度，這也能怪馬英九？拉馬英九背書，反而更凸顯2011年的「國光石化」案，馬蔡行事風格的不同。國光石化是2005年蘇貞昌當行政院長時，「大投資，大溫暖」的計畫之一，時任行政院副院長的蔡英文，也曾經因為國光石化案環評冗長，直接對環保署開炮。

但等到馬政府要繼續執行的時候，蔡英文、蘇貞昌卻180度大變臉，表態反對國光石化，還呼籲馬英九要「懸崖勒馬」，中止這個自己過去推動的案子。2011年蘇貞昌說：「民進黨曾推動石化建廠，但地球氣候改變、生態改變、產業改變…，國光石化建廠案似乎應更嚴肅思考」；蔡英文也展現文青風：「這個國家要做個選擇，是要一個乾淨的台灣，還是充滿汙染、很多危險的台灣？」

最後，馬英九也聽取蔡英文、蘇貞昌的意見，中止國光石化案。對比今天的觀塘三接站，顯然馬英九不是問題，真正的問題，是民進黨與民意砥觸時，總認為民意是錯的，人民在扯政府後腿，而自己是永遠的正確。現在，核能變成民進黨破壞環境的遮羞布，中火空汙，「不然你要用核電嗎？」；破壞觀塘藻礁，「不然你要用核電嗎？」非核家園，原來是這樣的不缺電法。

其實環團並不認同，「破壞藻礁」與「核電」必須二選一，但就算民進黨所言為真，也表示「非核家園」有許多當初沒有講明的代價。重啟核四能取代中火一半的燃煤機組；再加上核一二三延役，中火、興達、大林的燃煤機組都可以完全除役；以核能來取代燃煤發電，不蓋三接站根本不是問題。

天然氣發電的碳排量大約是燃煤的一半，因應氣候變遷，美國總統拜登主張以再生能源及核電取代燃煤、天然氣發電，讓整個美國在2035年達到「發電零碳排」；民進黨卻是反過來，要以燃煤、天然氣來取代核能，違背低碳趨勢。

再退一萬步，行政院說三接站若改到台北港，時程將延遲11年，這也就是說只要核一、核二延役11年，就能解決這個問題。難道7600年的藻礁，不值得這11年嗎？

非核、滅煤、零排碳，最好是能三管齊下一次到位；若做不到，由公投排定先後順序，也是彰顯民主價值的作法。民進黨應該跟民意站在一起，樂見藻礁公投的成案。

（作者為野台製作人）