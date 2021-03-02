放眼全世界政府高官，大概只剩下行政院長蘇貞昌堅持使用歧視性用詞「武漢肺炎」，即使蔡英文總統言談間都改以「疫情」一語帶過，唯獨蘇揆不改其志，當蘇揆公開批評罵人「黑鬼」是歧視，聽來格外諷刺！

UBA大專籃球聯賽因賽事激烈肢體衝突，台師大球員以「黑鬼」辱罵世新非洲裔球員阿巴西，台師大球員已鄭重致歉，世新也接受道歉不再追究。這起球賽歧視憾事雙方都釋出善意，只期待社會大眾回歸重視大專籃球聯賽。

大學拚球賽衍生種族歧視當然不應該，但口出惡言的台師大球員知錯能改，可笑的是蘇揆知錯仍硬拗，一邊義正詞嚴批判UBA種族歧視不應該，當記者追問「那講武漢肺炎應該嗎？」就轉身未答覆，明顯的歧視雙標。

民進黨最喜歡大做「正名」文章，美國總統川普還沒下台前，以「中國病毒」形容新冠肺炎，符合民進黨仇中傾美政策，全黨上下有如吃了大力丸，包括黨政官員民代、中央流行疫情指揮中心及綠媒，新聞稿全部使用武漢肺炎。

拜登接任美國總統後，下令政府機關禁稱新冠肺炎為「中國病毒」，民進黨爽喊近一年的武漢肺炎，頓時左支右絀不知該如何自圓其說。包括蔡總統及疫情指揮中心指揮官陳時中，都已巧妙的避談武漢肺炎，改以疫情或英文COVID-19代替，唯獨蘇貞昌一提防疫就口出武漢肺炎。

蘇貞昌不但堅持使用武漢肺炎，還硬拗疫情起於武漢，只是單純有利於辨識，挑明唯我獨尊，持續操作反中意識形態。相較台師大學生事後立即針對歧視言語道歉，滿腦子政治利益的蘇貞昌堅不改口，比大學生還不如！