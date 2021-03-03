身後無追兵，眼前無官司，老趙在台的日子平安無事，但絕不平凡無奇，除了我們這群中年婦女，老趙還被一位八十歲的阿婆給看上，阿婆說她沒讀過書，卻可以用台語背大段《聖經》，小蔡每天和老趙到公園散步時，還得充當翻譯。來自無神論國家的，當然不相信阿婆跟上帝祈禱時，聽到了來自天堂的回應，更不相信阿婆在教會幫別人祈禱後，見證過的諸多奇蹟，直到某天，老趙有幸被「感召」了！

■八十阿婆真有愛心

小蔡說阿婆問她：「怎麼好多天都沒見妳先生跟妳一起來散步？」

「他腰痛在家休息。」

說起老趙的腰痛，那是發生在某年的中秋節夜晚，幹部們在屋裡吃月餅跳舞，他跟另一個右派到井邊挑水，這是白天的工作，為何也要晚上幹？因為是中秋節，因為月亮太好看，兩人還沒看出吳剛有要追嫦娥的意圖，就被叫回屋裡審問，一向愛逞口舌之勇的老趙是記吃不記打，第三代紅衛兵雖堅持要文鬥不要武鬥，老趙也相信人都是會進化的，幹部問他：「你們兩個壞分子，在外面幹什麼幹那麼久？」

老趙說他一聽到這有些喝高了的聲音，就忍不住想起了說書的嘴跟唱戲的腿，過節嘛，圖的就是熱鬧，他故意拖長音慢悠悠的說：「我們在看~~月~~亮~~。」

伴隨著數聲女性嗤笑而起的，是他背後的一聲轟然巨響，他的腰就這麼毀在一把鐵鍬上，只要天冷不注意保暖，只要動作不小心過大，他就啥事也不能幹，只能成天躺著，退休前得硬著頭皮出門，走起路來就像大腹便便的孕婦，試過按摩、針灸、拔罐，退休後就不敢亂動，乖乖躺著靜養，這個連開刀也找不出病灶的腰疼，已折騰了他超過四十年。

老趙說當時紅衛兵抄家時的流行話是：好人打好人，是誤會；壞人打好人，是鍛煉；好人打壞人，是應該；壞人打壞人，是內訌。我們都認為他活該被打，誰叫他讓「母老虎」動情的同時，惹火了在場的地頭蛇。

因為說來話長，小蔡沒告訴阿婆腰痛的由來，阿婆就堅持要來幫老趙祈禱，小蔡說就在那一刻，她相信她嫁了個好人，在阿婆手碰老蔡的多處身體，祈禱詞如長江大河的同時，小蔡看得是淚如泉湧不能自已。

阿婆跟老趙因為語言隔閡，雖不能深入溝通，但也被我們列為老趙的資深女友，阿婆是努力要讓他接近上帝，老想跟他傳福音，老趙卻對在公園裡當義工比較有興趣，王粲〈登樓賦〉：「人情同於懷土兮，豈窮達而異心。」我覺得老趙把撿公園的垃圾當成運動，那是被我們這群台灣姼仔感動到想把他鄉作故鄉。

■小女生懂為善最樂

小蔡心疼老趙的腰痛，認為他大可不必，一個邊撿垃圾還跟人又聊又笑的，總感覺有些譁眾取寵，老趙是跟魏延一樣，長了天生的反骨，任誰都別想出手矯正，兩人就此在公園分道揚鑣，我們轉圈遇到老趙正拿夾子四處找垃圾時，夫妻倆還故意演戲，小蔡會大聲喊：「感恩哦！感恩！您真是功德無量啊！」

老趙經常是站著傻笑，偶爾也會五句話分兩次講，三言兩語的配合演出：「對啊！對啊！這些愛抽菸的真的要加強教育。」

老趙說他最氣的，是看到小孩遊戲區裡的菸蒂，公園是有清潔人員固定打掃，沒掃到的菸蒂就成了他的眼中釘，我每次陪小蔡去「演戲」，順便看老趙的戰果，還真是不少，老趙得意洋洋地說：「剛才有位太太問我要不要吃熱包子。」

不可否認，老趙在公園當志工的回饋，已經給了他強力的增上緣，最讓我們感到不可思議的，是連小學生也難逃他的魅力。

就在聽說「熱包子」後沒幾天，小蔡說：「我以為他只是一時興起，加上聽人家每天稱讚，自己在那邊美得冒泡，沒想到他暗中交了好幾個女朋友，連我都不知道。」

我們也都以為老趙在公園撿菸蒂，那是九月初八問重陽，是不久﹙九﹚的事，小孟還笑說：「人家心甘情願做傻事，姜太公釣王八，願者伸脖子。」

事實是我們這群只會說風涼話的，全都沒想到牽連的範圍還不小，公園旁有一所小學，禮拜三下午不用上課，老趙說：「一開始有三個小女生問我在幹什麼？我說我在撿垃圾，她們就說要幫忙撿，我要她們別撿手會弄髒，後來她們就固定每個禮拜三來幫忙，再後來就問我我的生日是幾號。」

小蔡笑嘻嘻地拿出老趙的小女朋友送的生日禮物一一展示，「這個按穴道的小玩意一定是媽媽出的主意，這個針線包當然是要送我的，……。」

最讓我們感興趣的是生日賀卡，裡頭那些稱讚老趙的純情話，看得我們那早已不見的青春小鳥一隻隻飛了回來，真心替小蔡歡喜，模範找到了英雄，這一對紅人，特別是老趙，他在公園撿菸蒂頭如同在山上吹喇叭，在我們的群外群裡，早已是名﹙鳴﹚聲遠揚。

■拒絕讓顏色上心

老趙是低估了台灣的兩性教育，我相信這三個小女生，不管日後是不是有機會帶著男朋友、老公、小孩來舊地重遊，在她們心裡，老趙已經占有了一席之地。

一個原本像廟裡的苦羅漢，難得一笑的老男人，已經被台灣的女人們「改造」得經常眉開眼笑，雖然長期被他在對岸帶有物質利益的女朋友們給上了「顏色」（黑五類），從他日漸增多的搞笑事件中，我們相信他活到老學到老，也會跟大多數的台灣人一樣，不會讓「顏色」左右自己的命運。

我永遠記得上得最沉重的一課，老趙說他雖然已是摘帽右派，又叫改正右派，但只要人心不改，他們這些右派永遠是人民眼中的壞分子，外甥不在家還有救（舅），他說他們這些右派是永遠沒救的，因為這幾十年來，「鴨子」上鬆下緊的浮水浮慣了，上面之所以要求不高，是因為身膺「四個偉大」的毛主席已經蒙主寵召，可下面的還會抓得緊，只要運動再起，他們雖已垂垂老矣，仍然是共產黨的黨史中，最最不能提的一段，因為沒有反右就沒有文革。

滲入五臟六腑的「顏色」，就像秦瓊家祖傳的殺手鐧，是會一代傳一代的，老趙的身分，在古時候該算是五刑中的墨刑，不同的是刺在內心，除非請共生了一輩子的細菌跟病毒們一起幫忙，否則永遠也別想除青，一如老殘在《遊記•序》說的，會讓海內千芳，人間萬豔，同哭同悲。

我們這群好學生，在口渴時吃到了酸梅，上了另類的歷史課，聽了不少聞所未聞的陽謀、陰謀，讓我深感驚奇的是，老趙竟然跟我的右派朋友們有志一同，說死後要真的碰上馬克思，他最想問老馬的是：這麼多中國男人的姼仔，因為相信他說的「物質利益」而變心，該不該找他老兄算帳？

（朱言紫／台中市）