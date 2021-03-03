根據媒體報導，罷免王浩宇成功，讓藍營士氣大振，再加上接連不斷的「罷捷」、「罷琳」等罷免案衝擊，民進黨認定是「報復性罷免」，亟欲反制，因此民進黨立院黨團幹事長劉世芳就透露，黨內有共識修法調高罷免門檻，消息傳出，便遭國民黨反譏「每次選輸就改門檻」！實際上，針對性罷免的始作俑者是民進黨，報復性罷免的始作俑者也是民進黨，自己做可以，別人就不行？

回顧去年綠營推動罷免高雄市長韓國瑜的時候，先是公民團體「We Care」大行其道，散播反韓仇韓言論，隨後民進黨也正式聲明支持罷韓，最終罷韓順利通過門檻，高雄市長韓國瑜被逼下台。「We Care」在民進黨的陳其邁當選市長之後，也幾乎銷聲匿跡，不再經常對高雄市政提出批評與監督。這不就證明，最先開始搞藍綠對立二分法，以罷免制度行政治鬥爭之實的，恰恰是民進黨嗎？這難道不是針對在2018年時造成「韓流」席捲全台，讓國民黨在地方選舉中大勝，更在2020年時膽敢出來挑戰蔡英文的韓國瑜，所進行的一場仇恨性罷免嗎？

2014年「太陽花運動」之後，有團體開始號召「割闌尾」，「闌尾」即「藍委」諧音，也就是在全台各地號召罷免國民黨籍立委如蔡正元、黃昭順等人。雖然蔡正元罷免案未過關，但該團體仍持續號召下修罷免門檻運動，並在民進黨完全執政後如願。2015年，在罷免蔡正元前夕，「割闌尾」團隊還曾到民進黨中常會報告，時任民進黨主席蔡英文對這群公民團體「高度肯定」，更呼籲黨員及支持者「建立協助罷免行動」。試問：該團體僅以黨籍立場推動罷免，所推動的罷免案清一色都是國民黨籍，連團體名稱都不諱言是要割除「藍委」，而不考慮該立委的問政品質與地方服務，這難道不是報復性罷免？這才恰恰是惡意針對國民黨的針對性罷免吧！

2015年「割闌尾」團隊到民進黨中常會報告時，時任民進黨主席蔡英文在公開談話中表示，「現行罷免法有許多不合時宜的規定，特別是在連署門檻及時間上多所限制，影響人民行使憲法權利，民進黨將全力推動相關法律的修法，她並呼籲執政黨共同支持修法，不要剝奪人民在憲法上最基本的罷免權。」試問民進黨：如果黨內現在又有「高度共識」調高罷免門檻，是不是「影響人民行使憲法權利」？是不是「剝奪人民在憲法上最基本的罷免權」？

當初調降罷免門檻，筆者持論即表反對，認為會加劇政治動盪，如今實踐證明果不其然。但對民進黨現在又想調高罷免門檻，筆者仍然嗤之以鼻。過去就是以報復性罷免、仇恨性罷免起家，現在卻要人民不要搞罷免，或者是不要針對民進黨籍民代進行罷免，這不就是不折不扣的「雙重標準」嗎？「割闌尾」可以、「罷韓」可以，「罷王、罷捷」或「罷萊委」就不行，難道雙標已經成為民進黨的DNA了嗎？

（作者為前國民黨青年團總團長）