沒有本事的人只會反覆喃喃自語，指責他人的不對，怨嘆自己的處境；有本事的人能夠化危機為轉機，轉威脅為合作。

國民黨主席江啟臣在接受《路透社》訪問時稱：「中國是台灣最大的威脅」。但是，江卻沒有說出，他要如何化解這個威脅？更沒有說到，如何讓威脅成為合作。

以經貿依存度而言，去年台灣對大陸（含港澳）的順差，台灣方面統計，已達近900億美元（大陸海關資料約1400億美元），這龐大的順差對台灣經濟是助力還是威脅？目前兩岸的確處於高度嚴峻的軍事對抗，這一方面是因為從1949年迄今兩岸敵對狀態仍然沒有解除，但更重要的原因是民進黨的「台獨、抗中、仇中」政策所致。

做為國民黨主席，應該要有如何能夠讓兩岸降低敵意、減少大陸對台威脅，甚而創造兩岸和平的主張，而不是跟著民進黨鸚鵡學舌，喊一聲「中國是台灣最大威脅」，就算交差了事了。這是民進黨的一貫話術套路，堂堂國民黨主席也要學？

江啟臣在接受路透社訪問時稱，不急著與大陸的習近平見面。江的這個立場應該會得到民進黨的歡迎，但是做為中國國民黨主席，為何要主動排除兩黨主席任何見面對話的可能？見面不等於臣服，對話更不等於接受對方的觀點。馬英九與習近平見面，也沒有傷害到任何一點台灣的利益，不是嗎？

江主席面對《路透社》的談話，並不是站在如何為國民黨與台灣爭取利益的角度思考，而只是以下幾種考量：第一、講些「政治正確」的話，希望自己不要被攻擊；第二、自己知道沒有能力處理兩岸關係，因此，宣示一下「政治正確」的政治立場即可；第三、骨子裡面與民進黨無多大差別，都不想解決兩岸的政治難題。

江主席的談話，讓民進黨笑了，既是高興的笑，也是嘲笑的笑，更證明了民進黨的「反中」是正確的，但這不應該是中國國民黨主席應有的態度、氣度與知識程度！