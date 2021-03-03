脫貧成功是大陸近期討論最熱烈的話題。自中共十八大揭開脫貧攻堅序幕以來，投入扶貧資金累計達1.6兆人民幣，平均每年協助1000多萬人脫貧。這個數據令人震撼，大陸一年的脫貧人口，接近一個中等國家全部的貧困人口，對比同類型的開發中國家，仍有相當高比例人口無法擺脫貧困線的束縛，就算是英、美等先進國家，仍有將近兩成的人口屬於政府定義的相對貧困人口。

部分人口難擺脫貧困

根據BBC報導，若從貧困人口、貧困線以及國際貧困標準等三大面向來看，大陸離真正的全面脫貧，其實還有很長一段距離。世界銀行認定大陸為中等收入國家，貧困線為每日5.5美元，依據這個標準，大陸仍有約3.73億貧困人口。若以OECD年收入1萬3770人民幣的貧困線定義來看，差距更是高達5倍以上。連大陸總理李克強都吐槽，大陸還有6億人的收入在中等城市還租不起房子。在貧困人口認定上，北京與國際標準有一段落差。

儘管如此，不能否認8年來大陸夙夜匪懈的脫貧攻堅，已大舉改善大陸農村貧困人家的生活，也為全面小康社會奠定良好基礎。根據大陸官方農村貧困監測調查，2020年大陸貧困縣農村居民人均可支配收入1萬2588人民幣，是2012年的兩倍之多，年均成長11.6%，比整體農村居民年均成長率高出2.3個百分點。難能可貴的是，在這個扶貧過程中，並不僅止於增加農村居民的收入與所得，包括食衣住行育樂等各個生活環節，都獲得全面提升。例如藉由貧困戶建檔立卡，確保不會挨餓受寒與享有基本醫療保險，同時透過危房改造、易地扶貧搬遷等措施，保障住房安全，都是鮮明例證。

大陸脫貧攻堅很有中國自已的特色，過去鄧小平主張，中國經濟要加速發展，首要任務就是讓一部分地區或一部分人先富起來，然後帶動及幫助其他地區與其他的人，最後逐步達到共同富裕。這個發展路線，從鄧小平以降，經江澤民、胡錦濤到習近平，都是最高指導原則。進入21世紀，沿海及城鎮地區發展已遠遠領先農村地區，大幅拉大城鄉差距，讓現任領導人不能再等閒視之，全面脫貧才會被大陸國家主席習近平視為首要任務，更是未來改革的重要基石。

提升整體實質購買力

誠如習近平在脫貧攻堅表彰大會上所提，消除農村的絕對貧困只是第一步而已，接下來進一步振興農村的任務，恐怕才是重頭戲，也會更為艱鉅。就如同疫情下的紓困，前期的紓困補助只要政府投入一定資源，就能見到初步成效，但後期的經濟振興卻需要更多政策配合與民間投入，才能看到具體成果。

大陸的經濟活力仍集中於沿海與城鎮地區，農村依舊相對貧瘠。以2020年前十大GDP省分來看，都是擁有工業重鎮或座落在沿海的省分，就人均所得而言，結果也是一樣。2020年城鎮居民人均可支配收入達4萬3834人民幣，農村居民僅1萬7131人民幣，兩者相差1.6倍，代表大陸城鄉二元結構、區域發展不均問題並沒有獲得完全解決。

大陸已讓171億人的生活超過絕對貧窮線，這是重要的成就，但不能以此為滿足，正如許多學者的呼籲，絕對脫貧（生活在貧困線以上）固然很重要，但相對脫貧（對比高生活水準）應是北京接續努力的方向。關鍵還是在於如何拉近或縮短城鄉差距，比如加快新型城鎮化腳步、振興農村經濟、實施現代化農業、改善農民生活等等。畢竟，相對脫貧背後代表的是整體實質購買力的提升。如果只有量的改變，卻未見質的提升，這樣的脫貧，恐怕難以持久，後續也可能會衍生更多社會問題，這是大陸積極脫貧過程中，必須特別留意的。

經濟轉型的關鍵在消費，大陸不缺公共建設投資等的政府消費，重點是民間消費能力與意願的提升，若能繼續提升鄉村地區的生活水平，讓所有人超越相對脫貧，背後代表的是實質購買力的提升，以及經濟轉型的成功。