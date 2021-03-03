經濟部長王美花3日接受媒體採訪時強調，若大潭藻礁公投結果使得第三天然氣接收站的興建受阻，目前中、南部燃煤電廠既有的降載減煤成效可能化為烏有，未來甚至必須增煤供電。王美花同時暗指，台中火力電廠現行的空汙季降載措施可能無法持續執行。繼日前的「北部缺電說」之後，「空汙牌」也被拋上檯面，顯見經濟部逐漸增強的焦慮感。

經濟部為了配合蔡政府的「2025年非核家園」政策，先前不斷宣示「廢核後電價不漲且供電無虞」，除了電價確實凍漲多年，過去兩年電力供給的備轉容量率也均能每日維持10%以上，讓經濟部一直信心滿滿。不過，沈榮津擔任經濟部長後期即已表明，因應燃料成本上揚，2025年的電價估計須較現有電價調漲3成之多。其次，接受三接供氣的大潭電廠新建8、9號機裝置容量合計200萬瓩，對於備轉容量率的貢獻為5.3%，在裝置容量近200萬瓩的核二廠1、2號機即將於今年6月及2023年3月陸續停止運轉之際，這兩部燃氣機組能否於2022及2023年準時上線就變得相當重要，經濟部的不缺電保證立馬面臨跳票危機。

面對民眾關切度不斷上升的藻礁公投訴求，行政院長蘇貞昌已公開表態，公投若過必定照章執行。巨大壓力瞬時轉到熟悉供電內情的經濟部，三接不論是異地興建或直接棄建，缺電一定不可避免，而且很快會發生。台電每日公布的供電燈號已經常綠兩年多，代表備轉容量率天天超過10%，既然供電充裕，何以經濟部如此懼怕三接工程無法準時完工？

原來，過去幾年的供電綠燈其實建立在務實性欠佳的計算公式上。依據台電公司的現行作法，光電與風電的發電量都可計入每日的最大供電能力中。於是，光電雖僅能每日提供約3小時的最大出力，但在計算每日備轉容量率時，是被全數計入的。換言之，每日的綠燈有效期其實只有3小時，過了光電或風電的尖峰出力時間，例如夏季的下午4至6時，「即時」的備轉容量率其實已遠低於10%，甚至可能只剩一半，而此時用電需求依舊偏高，數據顯示仍可達尖峰負載的9成。因此，備轉容量率貢獻度5.3%的大潭新機組重要性不言可喻。

能源局日前公布全台2020年的發電量為2798億度，再創歷史新高，較前一年增加2%。追根究柢，近年的半導體、電子業擴產與台商回流，使用電的需求不斷增加成為常態，未來幾年也不會出現減緩趨勢。 令人憤怒的是，經濟部始終不願意承認近年供電早已吃緊的事實，不但繼續提高能源安全度偏低的氣電占比，面對來自藻礁公投的壓力時甚至還出言威脅，護礁擋三接會造成缺電，並可能導致台電重返燃煤並加重空汙。

事實上，只要政府暫時放下非核家園的神主牌，讓現有核電延役，眼前的問題立即迎刃而解，三接異地而建甚至緩建均無礙未來供電。國家能源主管機關不思彈性調整能源政策，只會想方設法干擾民眾進行意志表達的公投，尸位素餐，莫此為甚！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）